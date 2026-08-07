Штраф от ТЦК может оставаться в силе годами и помешать бронированию

Оплата штрафа в приложении и решение комиссии. Фото: открытые источники, иллюстративный коллаж Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Военнообязанные, имеющие статус внутренне перемещенных лиц, сталкиваются с неожиданными препятствиями при использовании приложения "Резерв+". Из-за несвоевременной постановки на учет по новому фактическому месту жительства их дела автоматически закрепляются за территориальными центрами комплектования с оккупированных территорий, что приводит к путанице с адресами, появления старых штрафов и статусов розыска, которые делают невозможным рабочее бронирование.

С таким вопросом гражданин обратился за помощью к юристам, сообщает Новини.LIVE.

Простит ли ТЦК штраф за несколько лет, если его не платить

Административные взыскания за игнорирование правил воинского учета не имеют автоматического срока давности, даже если правонарушение произошло пять лет назад. Чтобы разблокировать возможность получения официальной брони, гражданам приходится либо судиться с военкоматами, либо добровольно признавать вину и оплачивать задолженности через смартфон.

Граждане, сменившие регион проживания, но годами не обновлявшие информацию в военкоматах, массово попадают в базы розыска. Одним из таких случаев стала ситуация военнообязанного Максима, который уже пять лет проживает в столице.

Мужчина выяснил, что для оформления брони на предприятии ему необходимо погасить штрафы в приложении «Резерв+», где за ним числится давнее нарушение. При попытке оплатить штраф система сгенерировала адрес регистрации в одном из поселков городского типа Луганской области, несмотря на то, что в контактной информации самой программы указан Киев. Инициатором розыска за неявку по новому адресу оказался Щастинский ТЦК.

Что отображает приложение при автоматической привязке к ТЦК. Фото: скриншот пользователя

Юрист Юрий Айвазян пояснил, что фактические контактные данные, указанные пользователем в цифровом кабинете, никоим образом не влияют на его официальную привязку к конкретному центру комплектования.

"Поскольку Вы ранее проживали на временно оккупированных территориях и не встали на учет в Киеве своевременно, Вас автоматически поставили на учет в Щастинском ТЦК. Отсюда и адрес в неизвестном Вам пгт", — отметил юрист, комментируя причины географической путаницы.

Старый штраф ТЦК не позволяет получить бронь

Что касается самого наказания за проступок пятилетней давности, адвокат полностью развеял миф о его автоматическом списании.

"Кроме того, просто так Ваше правонарушение не аннулируется, несмотря на то, что со дня его совершения прошло уже 5 лет", — подчеркнул Айвазян.

Чтобы получить «чистый» статус для дальнейшего рабочего бронирования, военнообязанному необходимо действовать по одному из двух сценариев. Первый путь предусматривает подготовку иска для судебного обжалования действий сотрудников ТЦК по внесению записи о нарушении в электронный реестр. Второй вариант — это непосредственное признание своей вины путем направления соответствующего заявления в центр комплектования и оплата штрафа через функционал «Резерв+».

В то же время юрист предупреждает, что финансовое погашение текущего долга решает проблему лишь частично и не гарантирует отсутствие проблем с ТЦК в дальнейшем.

"Если вы признаете правонарушение, розыск должны снять, но это не гарантирует, что ТЦК не внесет вас в розыск еще раз уже за какое-то другое правонарушение", — резюмировал Юрий Айвазян.

Как ранее писали Новини.LIVE, в случае обращения в суд с обжалованием неправомерного штрафа от ТЦК граждане имеют законную возможность вернуть уплаченные средства, однако такой процесс не происходит автоматически и требует прохождения специальной процедуры.

Сам штраф является первоочередной административной санкцией, которую военкоматы применяют за нарушение правил воинского учета, причем иногда на одного человека налагают сразу несколько таких взысканий. Юристы разъяснили, какое максимальное количество штрафов может наложить ТЦК на одного человека.