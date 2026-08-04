Шансы на отсрочку для ухода за женой при наличии старших детей

Больная женщина и рассмотрение документов. Фото: иллюстративный коллаж Новини.LIVE, Полтавский ОТЦК и СП, Pexels

Любомир Кучер Редактор, юрист

Украинцы, ухаживающие за женой в соответствии с медицинскими заключениями, могут без проблем получить отсрочку от призыва. Однако нередко граждан интересует, влияет ли каким-либо образом на решение комиссии наличие совершеннолетних детей на отказ со стороны ТЦК.

Законные требования разъяснил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

Влияет ли наличие старших детей на право отсрочки из-за ухода за женой

К правоведам обратилась гражданка с вопросом, разрешат ли мужу получить отсрочку по уходу за женой в ситуации, когда у супругов уже есть общий совершеннолетний ребенок. Специалисты разъяснили нюансы такой процедуры и заверили, что территориальный центр комплектования обязан удовлетворить подобное заявление.

Адвокат Юрий Айвазян подробно прокомментировал этот случай.

"Сразу хочу отметить, что наличие совершеннолетнего ребенка не является основанием для отказа в предоставлении отсрочки мужу", — отметил юрист.

Эксперт привёл чёткие нормы действующего законодательства, подчеркнув, что ограничения относительно присутствия других трудоспособных родственников касаются совершенно других случаев. Юрий Айвазян напомнил норму закона: "Требование подтверждения отсутствия других родственников, которые могут осуществлять уход, касается только того случая, когда отсрочка по пункту 9 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» оформляется для ухода за родителями супруги".

Для успешного оформления статуса военнообязанному необходимо собрать и передать в Центр предоставления административных услуг четкий перечень документов. Перечень необходимых документов озвучил адвокат.

Это, по словам адвоката, следующий пакет документов: "Мужу необходимо подать в ЦНАП оригиналы или надлежащим образом заверенные копии следующих документов: паспорта и РНОКПП (мужа и жены), свидетельство о браке, ВОД мужа, Приложение 8 или справку о получении компенсации за уход на непрофессиональной основе и документ, подтверждающий потребность жены в постоянном уходе, а именно заключение ЛКК".

Как уже писали ранее Новини.LIVE, в Украине работники учебных заведений имеют право на получение отсрочки от мобилизации, однако есть исключения, кому в этом могут и отказать.

Из-за нарушения правил воинского учета или игнорирования повесток военнообязанные могут оказаться в административном розыске ТЦК, который не требует решения суда. Поэтому полиция в таком случае лишь доставляет лицо для составления протокола. В свою очередь, уголовное дело по факту уклонения от мобилизации возбуждается правоохранительными органами в рамках досудебного расследования и требует доказанного умысла после прохождения ВЛК и вручения «боевой повестки». Узнайте, как проверить свой текущий статус и наличие ограничений.