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Главная ТЦК Самостоятельное воспитание ребенка: поиск ТЦК не препятствие

Самостоятельное воспитание ребенка: поиск ТЦК не препятствие

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 06:30
Самостоятельное воспитание ребенка: поиск ТЦК не препятствие
Гражданин подает документы в ЦПАУ. Фото: cnaprv.gov.ua

Гражданин, имеющий статус отца-одиночки, может оформить отсрочку от мобилизации. При этом факт розыска его ТЦК за нарушение воинского учета не повлияет на отсрочку. Оформить отсрочку можно дистанционно, через "Резерв+", или подав документы в ЦПАУ.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для отца-одиночки

Отсрочка от мобилизации предоставляется военнообязанному гражданину при наличии соответствующих оснований. Все основания определены в действующем законодательстве.

Часть таких оснований напрямую связана с семейными обстоятельствами военнообязанного. Например, отсрочка может быть предоставлена, если он самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Для этого необходимо предоставить в ЦПАУ или через "Резерв+" соответствующие документы. Во-первых, это документ об отцовстве, во-вторых, об отсутствии (по той или иной причине) у ребенка матери.

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"Резерв+" или ЦПАУ

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку от мобилизации как отец-одиночка. Он рассказал, что на данный момент находится в розыске ТЦК за нарушение правил воинского учета.

Гражданин поинтересовался, оформят ли ему отсрочку в такой ситуации и как именно ее оформлять. Юристы заверили, что факт нахождения в розыске не должен влиять на отсрочку от мобилизации.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, как оформлять отсрочку в такой ситуации: "Попробуйте через "Резерв+", но вряд ли получится. Скорее всего, придется обратиться в ЦПАУ".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что делать, если гражданина с отсрочкой объявили в розыск.

Если гражданина объявили в розыск после оформления отсрочки от мобилизации, ему следует обратиться в территориальный центр комплектования, чтобы решить эту ситуацию. Если объявление в розыск безосновательно, то нужно потребовать удаления информации о розыске из реестра "Оберіг".

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, кому разрешено бронирование работников, находящихся в розыске.

Военнообязанный гражданин, которого территориальный центр комплектования объявил в розыск, может получить отсрочку от мобилизации. Но эта возможность предоставляется лишь ограниченному количеству украинских предприятий, имеющих критически важное значение.

ЦПАУ ТЦК и СП розыск
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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