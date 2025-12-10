Уведомление для ТЦК - надо ли сообщать о рождении ребенка

Мужчина с новорожденным ребенком. Фото: Unsplash

Когда у военнообязанного гражданина рождается ребенок, он может сообщить территориальный центр комплектования об этом факте. Юристы объяснили, накладывается ли штраф не несообщение о рождении ребенка.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Реклама

Читайте также:

Сообщение обязательно, будет ли штраф

К юристам обратился военнообязанный гражданин, у которого родился ребенок.

Он поинтересовался, обязан ли он сообщать в территориальный центр комплектования об этом факте своей биографии.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя ситуацию, подтвердил обязательность такого шага, причем не только со стороны самого гражданина.

"Уведомлять ТЦК о таких изменениях должны, как Вы, так и ГЗАГС", — отметил юрист.

Вместе с тем, добавил Айвазян, за невыполнение этого действия никакого наказания не предусмотрено.

"Относительно штрафов, то ТЦК не имеет права накладывать на Вас взыскания, поскольку может получить соответствующую информацию путем взаимодействия между Реестрами", — подчеркнул адвокат.

Необязательность уведомления

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил отсутствие наказания за неуведомление ТЦК.

"Вам не грозит штраф, если не подадите данные о рождении ребенка, ведь это сделает ГЗАГС", — заверил юрист.

А вот сам факт сообщения Дерий назвал не обязательным для гражданина.

"В то же время, если хотите, то можете направить в ТЦК заказное письмо с соответствующим уведомлением", — резюмировал юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, о каких изменениях украинцы должны сообщить ТЦК, чтобы избежать штрафов.

Добавим, мы сообщали о том, сколько времени есть у граждан, чтобы сообщить ТЦК свои данные и адрес.