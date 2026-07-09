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Главная ТЦК Разыск ТЦК снят, а в "Резерв+" осталось предложение о штрафе: что делать

Разыск ТЦК снят, а в "Резерв+" осталось предложение о штрафе: что делать

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 06:30
Разыск ТЦК снят, а в Резерв+ осталось предложение о штрафе: что делать
Приложение "Резерв+". Фото и коллаж: Новини.LIVE

В приложении "Резерв+" у нарушителей воинского учета может появиться предложение признать нарушение и оплатить штраф удаленно. Однако после снятия с розыска это предложение теряет силу. Впоследствии оно должно исчезнуть без участия гражданина.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

ТЦК и воинский учет в Украине

Территориальные центры комплектования занимаются процессом воинского учета в Украине. Эта система заменила перед полномасштабной войной военные комиссариаты советского образца.

Нарушения военного учета со стороны граждан фиксируются в ТЦК. После этого руководство центра комплектования может наложить на нарушителя штраф.

Если нарушитель по какой-либо причине не уплатит штраф, его объявят в розыск. Кроме того, у таких лиц могут быть заблокированы банковские счета.

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Если розыск снят, предложение в "Резерв+" ничего не значит

Что касается штрафов, то с появлением приложения "Резерв+" процесс признания и уплаты штрафа стал значительно проще. Все можно сделать в этом приложении, которое фактически является электронным военно-учетным документом.

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что розыск ТЦК с него сняли, но в "Резерв+" до сих пор остается предложение уплатить штраф. Юрист Владислав Дерий посоветовал не обращать на это внимания: "Если с вас сняли розыск, а в системе просто висит предложение признать правонарушение и уплатить штраф через "Резерв+", то для вас это не несет никаких юридических последствий".

Дерій объяснил, что делать дальше и стоит ли вообще что-то предпринимать: "Со временем это предложение само исчезнет, в крайнем случае вы можете обратиться в ТЦК с заявлением об исправлении данных. Главное, что вас не имеют права задерживать и штрафовать".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что делать после получения уведомления о розыске в "Резерв+".

Если у гражданина в "Резерв+" появилась красная полоса, это означает, что он объявлен в розыск территориальным центром комплектования. В дальнейшем такому гражданину необходимо выяснить причину объявления в розыск, а затем прибыть в ТЦК для решения этого вопроса.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что розыск ТЦК гражданина, находящегося в ВСУ, должен быть отменен.

Территориальный центр комплектования может объявлять в розыск граждан за неявку по повестке. Но если гражданин в это время проходил военную службу, ТЦК не может применять к нему никаких санкций. Существующий же розыск считается незаконным и должен быть отменен.

штраф ТЦК и СП розыск
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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