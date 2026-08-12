Разрешение от ТЦК не нужно для выезда за границу некоторым лицам

Оформление документов для выезда за границу. Фото: Pexels, ГПСУ, коллаж Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

Мужчины с III группой инвалидности имеют право свободно пересекать украинскую границу без дополнительных разрешений от ТЦК, но при наличии трёх основных документов. Юристы объяснили, что необходимо предъявить при пересечении границы для беспрепятственного прохождения таможни.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения юриста Евгения Корнийчука.

Какие документы необходимо иметь лицам с инвалидностью III группы для пересечения границы

Законодательство Украины по состоянию на 8 августа 2026 года не ограничивает право на самостоятельный выезд с территории страны только лицами с I или II группами инвалидности, распространяя эту норму и на мужчин с III группой.

В соответствии с этими нормами, основным подтверждением статуса является оригинал пенсионного удостоверения, в котором четко указаны группа и конкретная причина инвалидности. При наличии такого документа пограничники не имеют права требовать дополнительные справки МСЭК, выписки из решений экспертных комиссий или другие медицинские заключения.

Параллельно с этим во время действия всеобщей мобилизации пограничный контроль осуществляет проверку военно-учетных документов мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Это требование закреплено в пункте 17 Порядка проведения призыва, утвержденного постановлением правительства № 560. Надлежащим документом в этой системе признается актуальный электронный военно-учетный документ в приложении «Резерв+», содержащий считываемый QR-код и информацию о действующей отсрочке.

Юристы подчеркивают принципиальную разницу между основанием для выезда и подтверждением учетного статуса. Сама по себе отсрочка в «Резерв+» лишь свидетельствует о соблюдении правил воинского учета, тогда как юридическим основанием для пересечения границы выступает именно инвалидность. Таким образом, гражданам не нужно дополнительно обращаться в ТЦК и СП за специальными разрешениями или выписками ВЛК именно для выезда за границу.

Главным условием для успешного пересечения границы остается отсутствие проблем в государственных реестрах.

Перед поездкой военнообязанным рекомендуется:

обновить электронный ВОД в приложении «Резерв+»;

иметь сгенерированный QR-код;

убедиться в отсутствии отметки о нахождении в розыске;

иметь действующий загранпаспорт;

иметь при себе оригинал пенсионного удостоверения, в котором указаны группа и причина инвалидности.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что действующий режим военного положения и всеобщая мобилизация устанавливают строгие правила пересечения государственной границы, однако для молодежи предусмотрены определенные упрощения, в частности, гражданам, не достигшим 23-летнего возраста, разрешено выезжать из Украины даже при наличии статуса военнообязанного и без обязательного прохождения медосмотра ВЛК.

В то же время для военнообязанных мужчин от 23 лет ограничения остаются в силе, а наличие данных о лице в базах розыска в связи с нарушением законодательства о мобилизации гарантированно приведет к отказу в пропуске непосредственно на пограничном пункте. Чтобы предотвратить подобные инциденты при планировании поездки, граждане имеют возможность заранее проверить наличие всех возможных запретов в режиме онлайн.