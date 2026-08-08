Мобилизация при рассеянном склерозе: могут ли призвать в ВСУ

Рентгеновские снимки и заключение врача. Фото: Pexels, Минздрав, коллаж Новини.LIVE

Военнообязанных с подтвержденным диагнозом «рассеянный склероз» могут признать годными к службе в тылу или в учебных заведениях. Правоведы пояснили, что право на отсрочку по причине хронических заболеваний зависит не от самого названия болезни, а от ее текущей стадии и наличия исчерпывающей медицинской документации.

Такое разъяснение было дано на сайте Юристы.ua, передает Новини.LIVE.

Может ли рассеянный склероз стать основанием для отказа от мобилизации

К юристам обратился мужчина, которому десять лет назад поставили диагноз "рассеянный склероз", и поинтересовался перспективами своей мобилизации при наличии таких медицинских показаний. Однако юристы поясняют, что право не подлежать призыву предоставляется людям с серьезными заболеваниями, которые могут оформить отсрочку в особый период при наличии соответствующих документов.

Ситуацию прокомментировал адвокат Вячеслав Кирда.

"В целом диагноз «рассеянный склероз» дает право на признание вас негодовым. Но все зависит от ваших медицинских документов и от того, насколько вы сможете отстоять свои права, ведь очень часто даже с таким диагнозом вас признают годным к ТЦК и СП", — отметил он.

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В то же время другой правозащитник, Юрий Айвазян, подробно объяснил, как именно комиссия оценивает степень поражения организма: "Для того чтобы ВЛК признала вас непригодным к прохождению военной службы, ваше заболевание должно прогрессировать и приводить, как следствие, к значительным нарушениям функций организма. При этом ВЛК не будет определять вашу пригодность к прохождению военной службы в период обострения болезни".

После предоставления всех справок и анализа диагнозов ВЛК может вынести вердикт от полного исключения из воинского учета до признания годным к прохождению службы в военных вузах, тыловых подразделениях или территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, в зависимости от актуального состояния пациента и стадии течения болезни.

Как поясняли юристы, о чем писали Новини.LIVE, задержка с утверждением справки о болезни не обязывает военнообязанного немедленно самостоятельно проходить повторную ВЛК в случае истечения срока действия предыдущего заключения о негодности. Правоведы объяснили, почему лучше не инициировать повторный визит на ВЛК без соответствующего требования.

Кроме того, юристы объяснили, почему остеохондроз или межпозвоночные грыжи еще не дают военнообязанному гарантированного права на отсрочку. Как доказать врачам тяжелое состояние своего здоровья.