Предложение ТЦК признать нарушения в "Резерв+": юрист объяснил, возникнут ли проблемы

Приложение "Резерв+" с уведомлением о нарушении воинского учета. Фото и коллаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

После изменений в законодательстве гражданин может признать факт нарушения воинского учета после получения уведомления в приложении "Резерв+". После этого территориальный центр комплектования примет решение о наложении штрафа. Никаких других юридических проблем гражданина не ожидает.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Штраф и "Резерв+"

Нарушители правил воинского учета могут быть оштрафованы территориальным центром комплектования. Штраф, или административное взыскание, является первой санкцией, которую ТЦК может применить в отношении граждан, нарушивших правила воинского учета.

Для того чтобы оформить штраф, необходимо составить протокол о нарушении. Сделать это можно только при личном посещении нарушителем ТЦК.

Но после появления приложения "Резерв+" появилась возможность сделать этот процесс дистанционным. В "Резерв+" ТЦК может отправить гражданину предложение о добровольном признании нарушения.

Только штраф, никаких других санкций

После того как нарушитель признает факт нарушения через "Резерв+", у ТЦК появляется возможность оформить штраф дистанционно. А самому гражданину предоставляется право уплатить штраф и сняться с розыска, например, для того, чтобы быть забронированным.

К юристам обратился гражданин, получивший такое предложение от ТЦК. Он поинтересовался, какие еще юридические последствия могут его ожидать после этого.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, подчеркнул, что признание нарушения через "Резерв+" влечет за собой только одно последствие, штраф. Айвазян заверил: "Само по себе предложение признать правонарушение в "Резерв+" без активного розыска со стороны ТЦК в юридическом смысле вам ничем не грозит".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что ТЦК имеет три дня на принятие постановления после того, как гражданин признал нарушение в "Резерв+".

После изменений в законодательстве штраф за нарушение правил воинского учета можно оплатить дистанционно. Для этого необходимо подтвердить факт нарушения через приложение "Резерв+". После этого территориальный центр комплектования должен в течение трех дней утвердить постановление о штрафе и направить его гражданину.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, как снять розыск территориального центра комплектования через приложение "Резерв+".

Граждане Украины, нарушившие правила воинского учета, могут получить оповещение о розыске от ТЦК. Снять его можно онлайн через приложение "Резерв+".