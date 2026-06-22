Повторный розыск ТЦК за то же нарушение: юрист объяснил, что делать
Территориальный центр комплектования имеет право объявить нарушителя воинского учета в розыск. Однако это можно сделать только один раз. Дважды за одно и то же нарушение объявлять в розыск ТЦК не имеет права.
Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".
Штрафы и розыск ТЦК
Нарушение воинского учета является административным правонарушением. Соответственно, к нарушителям воинского учета применяются административные санкции.
Первой из таких санкций является административное взыскание, то есть штраф. Если гражданин не уплатит штраф в срок, то к нему будет применена следующая санкция.
Это объявление гражданина в розыск. Данный розыск является административным, а не уголовным, поэтому он имеет срок действия, по истечении которого должен быть аннулирован.
Незаконные действия ТЦК
К юристам обратился гражданин, который был объявлен в розыск территориальным центром комплектования. Мужчина рассказал, что уплатил штраф через "Резерв+", но вскоре в приложении появился новый розыск.
Гражданин подчеркнул, что новый розыск, судя по информации в "Резерв+", был объявлен за то же правонарушение. Мужчина поинтересовался, законен ли такой шаг со стороны ТЦК.
Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, подчеркнул: "Если Вас дважды объявили в розыск за одно и то же правонарушение, то это незаконно. У вас есть два варианта действий: снова признать правонарушение и надеяться, что розыск снимут на более длительный срок, за который вы успеете забронировать место, или обжаловать розыск в судебном порядке".
Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как снять розыск ТЦК через приложение "Резерв+".
Граждане Украины, нарушившие военный учет, могут попасть в розыск ТЦК. Снять его можно онлайн через приложение "Резерв+".
Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что юрист назвал лучший способ проверить себя на наличие розыска ТЦК.
Если военнообязанного гражданина объявили в розыск, он может быть задержан группой оповещения ТЦК. Чтобы не попасть в такие неприятные ситуации, нужно для начала выяснить, имеется ли сам факт объявления в розыск. Юристы объяснили, как это сделать проще всего.