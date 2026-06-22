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Главная ТЦК Повторный розыск ТЦК за то же нарушение: юрист объяснил, что делать

Повторный розыск ТЦК за то же нарушение: юрист объяснил, что делать

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 06:30
Повторный розыск ТЦК за то же нарушение: юрист объяснил, что делать
Проверка документов, касающихся розыска ТЦК. Фото: кадр из видео

Территориальный центр комплектования имеет право объявить нарушителя воинского учета в розыск. Однако это можно сделать только один раз. Дважды за одно и то же нарушение объявлять в розыск ТЦК не имеет права.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Штрафы и розыск ТЦК

Нарушение воинского учета является административным правонарушением. Соответственно, к нарушителям воинского учета применяются административные санкции.

Первой из таких санкций является административное взыскание, то есть штраф. Если гражданин не уплатит штраф в срок, то к нему будет применена следующая санкция.

Это объявление гражданина в розыск. Данный розыск является административным, а не уголовным, поэтому он имеет срок действия, по истечении которого должен быть аннулирован.

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Незаконные действия ТЦК

К юристам обратился гражданин, который был объявлен в розыск территориальным центром комплектования. Мужчина рассказал, что уплатил штраф через "Резерв+", но вскоре в приложении появился новый розыск.

Гражданин подчеркнул, что новый розыск, судя по информации в "Резерв+", был объявлен за то же правонарушение. Мужчина поинтересовался, законен ли такой шаг со стороны ТЦК.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, подчеркнул: "Если Вас дважды объявили в розыск за одно и то же правонарушение, то это незаконно. У вас есть два варианта действий: снова признать правонарушение и надеяться, что розыск снимут на более длительный срок, за который вы успеете забронировать место, или обжаловать розыск в судебном порядке".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как снять розыск ТЦК через приложение "Резерв+".

Граждане Украины, нарушившие военный учет, могут попасть в розыск ТЦК. Снять его можно онлайн через приложение "Резерв+".

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что юрист назвал лучший способ проверить себя на наличие розыска ТЦК.

Если военнообязанного гражданина объявили в розыск, он может быть задержан группой оповещения ТЦК. Чтобы не попасть в такие неприятные ситуации, нужно для начала выяснить, имеется ли сам факт объявления в розыск. Юристы объяснили, как это сделать проще всего.

военный учет ТЦК и СП розыск
Александр Коваленко - Редактор
Автор:
Александр Коваленко
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