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Главная ТЦК Повторная ВВК в другой больнице: ТЦК не вправе предъявлять такие требования к гражданину

Повторная ВВК в другой больнице: ТЦК не вправе предъявлять такие требования к гражданину

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 23:28
Повторная ВВК в другой больнице: ТЦК не вправе предъявлять такие требования к гражданину
Военно-врачебная комиссия. Фото: Житомирский ОТЦК, "МикВісті"

Военно-врачебная комиссия может признать гражданина временно негодным к военной службе. Такие лица должны пройти повторную ВВК через несколько месяцев. Повторная военно-врачебная комиссия проходит в той же больнице, что и предыдущая.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

ВЛК и временная негодность

Военно-врачебная комиссия определяет годность гражданина к военной службе. Годностных к службе граждан могут мобилизовать в Вооруженные силы Украины.

Некоторых из военнообязанных по разным причинам могут признать временно негодными. Это может быть связано, например, с имеющимися заболеваниями или хирургическими операциями.

Временно негодочные граждане обязательно должны пройти повторную военно-врачебную комиссию. Время проведения повторной ВВК определяет руководство военно-врачебной комиссии.

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Повторная ВВК: только в той же больнице, что и предыдущая

К юристам обратился временно негодный гражданин. Он поинтересовался, может ли территориальный центр комплектования отправить его на повторную ВВК в другое медицинское учреждение, а не в то, где мужчина проходил предыдущую комиссию.

Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что такого, скорее всего, не произойдет: "Вряд ли ТЦК будет в это вмешиваться. Вы, скорее всего, пройдете повторный осмотр в той ВВК, которую проходили ранее".

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил слова коллеги: "Руководитель ТЦК и СП имеет право выдать направление на прохождение ВВК в ту комиссию, которая обслуживает этот конкретный ТЦК. У них нет законодательного права требовать прохождения ВВК в другой больнице. В другое учреждение могут направить только на дообследование".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, кто может выбирать место прохождения ВЛК и как это сделать.

В Украине все военнообязанные мужчины в период действия военного положения должны проходить военно-врачебную комиссию раз в год. Записаться на ВВК можно через приложение "Резерв+". Сейчас же для некоторых граждан заработала функция выбора места прохождения медосмотра.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, как действовать в ТЦК после требования пройти ВВК, имея отсрочку.

Гражданин, у которого оформлена отсрочка, не подлежит прохождению военно-врачебной комиссии. Если же ему прислали повестку на ВВК, он имеет право потребовать отмену этого направления. Для этого нужно прийти в ТЦК и подать соответствующее заявление.

ВВК ТЦК и СП временно непригоден
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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