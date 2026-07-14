Поиск ТЦК не снимается автоматически после уплаты штрафа

Проверка документов, касающихся розыска ТЦК. Фото: NV. Коллаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

Чтобы снять розыск в территориальном центре комплектования, необходимо уплатить штраф, наложенный ТЦК за нарушение воинского учета. Однако розыск не будет снят автоматически, сразу после уплаты штрафа. Это должен сделать оператор ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале uristy.ua.

Санкции со стороны ТЦК

Территориальный центр комплектования не только проводит мобилизацию и занимается организацией воинского учета. ТЦК контролирует соблюдение правил учета и наказывает нарушителей.

Согласно законодательству, ТЦК имеют право налагать на нарушителей военного учета соответствующие санкции. Первой санкцией является административное взыскание, то есть штраф.

Гражданин должен уплатить штраф в установленные законом сроки. Если же этого не произойдет, нарушителя могут объявить в розыск.

Снимает гражданина с розыска не программа, а сотрудник ТЦК

К юристам обратился гражданин, желающий снять статус "в розыске" в ТЦК. Юристы объяснили, что в этом процессе важную роль играет именно территориальный центр комплектования.

Юрист Владислав Дерий пояснил, комментируя эту ситуацию: "Чтобы снять статус «в розыске" (который блокирует бронирование через "Дію"), вам необходимо уплатить штрафы, а ТЦК должен внести эти данные в систему "Оберіг".

Дерий подчеркнул, что уплата штрафа не всегда автоматически снимает статус «в розыске»: "Это делает оператор ТЦК. Подача еще одного заявления на постановление означает признание Вами еще одного правонарушения, но гарантий снятия статуса «в розыске» в системе нет".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как снять розыск ТЦК через приложение "Резерв+".

Граждане Украины, нарушившие военный учет, могут попасть в розыск ТЦК. Снять его можно онлайн через приложение "Резерв+". После подачи заявления ТЦК должен рассмотреть его в течение трех дней.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как безопасно проверить себя на наличие розыска ТЦК.

В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, что предусматривает ответственность за уклонение от выполнения воинских обязанностей. В контексте текущей ситуации украинцы интересуются, как проверить свой статус военнообязанного, в частности возможность розыска со стороны ТЦК.