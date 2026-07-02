Поиск граждан в возрасте до 25 лет: когда это законно

Сообщение о нарушениях в "Резерв+", проверка документов о розыске группой оповещения ТЦК. Фото: NV, Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Разыск территориальным центром комплектования является административной санкцией в отношении лиц, нарушивших требования военного учета. Обычно в розыск объявляют граждан, которым уже исполнилось 25 лет, то есть они относятся к мобилизационному возрасту. Но и до достижения 25-летнего возраста гражданин может быть объявлен в розыск.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Разыск ТЦК: только после штрафа

Разыск является административной санкцией, которую может применять территориальный центр комплектования в отношении нарушителей воинского учета. Однако объявление в розыск не происходит сразу после фиксации нарушения гражданином правил воинского учета или всеобщей мобилизации.

Сначала ТЦК налагает на нарушителя административное взыскание. Иными словами, это штраф, который гражданин должен уплатить в установленный законом срок.

Только если нарушитель не уплатит штраф, ТЦК получает право объявить такого человека в розыск. Гражданина, находящегося в розыске, сможет задержать полиция, в частности, в составе группы оповещения.

Граждан до 25 лет тоже могут объявить в розыск

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли его объявить в розыск. Мужчина подчеркнул, что ему еще не исполнилось 25 лет, то есть он не достиг общего мобилизационного возраста.

Юристы объяснили, в каких случаях это вполне возможно. Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "В целом это законно, если вы нарушили правила воинского учета. Причины этого должны быть указаны в вашем электронном воинском удостоверении".

Другой юрист, Владислав Дерий, подробнее объяснил, за что могут объявить в розыск граждан младше 25 лет. Дерій подчеркнул: "Если Вы ранее были признаны ограниченно годным и Вам прислали повестку на ВВК, но Вы по ней не явились, то это является основанием для объявления в розыск".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как работает функция снятия с розыска ТЦК через "Резерв+".

Территориальный центр комплектования имеет право объявлять нарушителей воинского учета в розыск. Сняться с розыска можно удаленно, через приложение "Резерв+". Но в некоторых случаях все же придется идти в ТЦК.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что военные документы для госпитализации лица, находящегося в розыске ТЦК, не требуются.

Экстренная госпитализация гражданина является его правом, закрепленным в Конституции. При этом не имеет значения, находится ли такое лицо в розыске ТЦК или нет. Врачи не должны проверять военно-учетные документы или информировать полицию.