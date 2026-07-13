Перебронирование без военно-медицинской комиссии: когда нужно обращаться в ТЦК

Гражданин в ТЦК. Фото: "АрміяInform". Коллаж: Новини.LIVE

Военно-врачебная комиссия не влияет на призыв или перепризыв граждан. Закон не требует наличия актуального заключения ВВК для оформления призыва. Однако работодатели в определенных ситуациях могут требовать от работников прохождения комиссии.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Бронирование военнообязанных

Военнообязанные граждане имеют право на отсрочку от мобилизации. Отсрочку можно получить на работе.

Но не каждая украинская компания может забронировать своих работников. Это право предоставляется только тем предприятиям, которые получили статус критически важных.

В зависимости от категории критичности предприятие может забронировать часть своих работников или все 100%. Бронирование, к тому же, возможно только при соблюдении ряда важных условий.

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ВВК не требуется для бронирования, но работодатель может потребовать

К юристам обратился гражданин, имеющий действующую бронь от мобилизации. Он поинтересовался, законно ли требование работодателя пройти перед перебронированием военно-врачебную комиссию.

Адвокат Вячеслав Кирда, комментируя эту ситуацию, подчеркнул: "Юридически отсутствие ВВК на данный момент не влияет на возможность получения отсрочки. Если вы оформляете отсрочку через приложение "Дія", система точно пропустит".

Впрочем, добавил Кирда, ситуация с военно-врачебной комиссией может иметь место: "Работодатель может потребовать прохождения ВВК. И здесь Вы ничего не сделаете, иначе действительно могут не подать заявку на отсрочку".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что после событий во Львове военный омбудсмен призвала пересмотреть систему бронирования.

Военный омбудсмен Ольга Решетилова считает, что реформа мобилизации в Украине должна начаться с пересмотра действующей системы бронирования. Такое заявление она сделала после инцидента во Львове с участием военнослужащих ТЦК.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, можно ли оформить бронирование без обновленных данных.

Если военнообязанный гражданин не обновил военно-учетные данные, он не сможет получить отсрочку от мобилизации. Даже если предприятие, имеющее стратегическое значение для украинской экономики, подаст документы на отсрочку для такого сотрудника, его заявку отклонят.