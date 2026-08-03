Отсрочка после получения боевой повестки: нужно ли являться в ТЦК

Повестка, военнообязанный с сотрудником ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Одесский областной ТЦК и СП, Новини.Pro. Коллаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

Получение боевой повестки не всегда означает, что человека мобилизуют. Если после этого военнообязанный законно оформил отсрочку, его не могут призвать на службу. Правда, об изменении своего статуса необходимо уведомить ТЦК и СП.

Об этом 29 июля сообщила Судебно-юридическая газета, передает Новини.LIVE.

Что делать после оформления отсрочки

Юристы пояснили, что после получения боевой повестки человек может получить право на отсрочку, например, из-за трудоустройства на педагогическую должность в учебном заведении. При наличии действующей отсрочки мобилизовать его не могут, но даже в таком случае игнорировать боевую повестку не стоит. Об изменении обстоятельств необходимо уведомить ТЦК и СП.

Лучший вариант — лично явиться в военкомат в указанную дату. Если такой возможности нет, можно отправить письменное обращение по почте. В нем нужно объяснить, что причиной неявки является законное право на отсрочку.

К обращению рекомендуют приложить:

копию призыва;

документ, подтверждающий отсрочку;

выписку из приложения "Резерв+", если в ней отображается действующее право на отсрочку.

Таким образом ТЦК и СП получит информацию об изменении статуса военнообязанного, а документы об отсрочке помогут избежать недоразумений.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП сообщал, что военные, которые до 12 июня самовольно покинули часть, могут до 20 сентября добровольно вернуться в войско. Такие бойцы имеют право самостоятельно выбрать новое место службы и должность. После возвращения они будут получать такое же денежное довольствие и выплаты, как и до дезертирства.

Также Новини.LIVE писал о предложении мэра Львова Андрея Садового. Мэр считает, что проходить военную подготовку должны все граждане Украины, в том числе женщины. По его словам, угроза со стороны РФ будет сохраняться постоянно, поэтому украинцы должны быть готовы к защите Родины.