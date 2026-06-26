Отсрочка из-за границы: два варианта без ТЦК

Приложение "Резерв+", в котором эмигранты могут оформить отсрочку от призыва. Фото: Новини.LIVE

Эмигранты, как и все остальные граждане Украины, имеют право на оформление отсрочки. Однако в их случае из двух вариантов доступен только один, через приложение "Резерв+", не требующий возвращения домой. Если же оформить отсрочку онлайн не получится, придется ехать в Украину и подавать документы в ЦПАУ.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация и отсрочка от призыва

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Она была объявлена в феврале 2022 года после введения военного положения на всей территории страны.

Часть военнообязанных граждан имеет право на получение отсрочки от мобилизации. Для этого необходимо иметь основание для отсрочки и предоставить документы, подтверждающие наличие этого основания.

С 24 февраля 2022 года за рубежом оказалось много украинских граждан. В том числе и тех, кто подпадает под всеобщую мобилизацию.

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Как эмигрант может оформить отсрочку

Эмигранты, как и граждане Украины, остающиеся на территории родной страны, имеют одинаковые права и обязанности. В частности, и право получить отсрочку от мобилизации, чтобы не находиться в статусе нарушителей воинского учета.

К юристам обратился гражданин, находящийся за границей. Он поинтересовался, как оформить отсрочку на основании того, что он является усыновителем.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, пояснил, что можно попробовать оформить отсрочку онлайн. Айвазян добавил: "К сожалению, если через "Резерв+" отсрочку получить не удастся, тогда остается лишь одна возможность: подавать документы на отсрочку через ЦПАУ. Однако для этого обязательна личная явка".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что в судебном деле эмигранта против ТЦК требуются нотариально заверенные копии документов.

Украинские эмигранты, как и те граждане, которые остаются в Украине, имеют право на подачу судебного иска против территориального центра комплектования. Но для граждан, находящихся в другой стране, возникают дополнительные проблемы. Они связаны, в частности, с документами, полученными уже в эмиграции.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что ТЦК может задержать эмигранта после возвращения в Украину.

Эмигранты, выехавшие из Украины во время войны, имеют право вернуться на родину. Это касается и граждан, которые находятся или должны находиться на воинском учете. Но таких граждан может ожидать административное задержание ТЦК сразу после пересечения государственной границы.