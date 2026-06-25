Отсрочка для отца-одиночки: почему ТЦК требует документы о матери ребенка

Гражданин подает документы в ЦПАУ. Фото: ГМС

Светлана Красноштан Редактор

Мужчина, самостоятельно воспитывающий несовершеннолетнего ребенка, имеет право на отсрочку от мобилизации. Однако для этого необходимы документы, подтверждающие отсутствие у ребенка матери. Именно такой документ требуется ТЦК для подтверждения права отца на отсрочку.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация и отсрочки

Мобилизация мужского населения в Украине начинается с 25 лет. Исключение составляют бывшие ограниченно годные граждане, которых могут мобилизовать и до достижения 25-летнего возраста.

Впрочем, часть военнообязанных граждан может на законных основаниях избежать призыва в ряды ВСУ. Для этого необходимо иметь право на отсрочку, подтвержденное соответствующими документами.

Отсрочка должна быть оформлена в установленном законом порядке. В противном случае, даже при наличии оснований, гражданина могут мобилизовать.

Ключевой момент для отца-одиночки

Одним из оснований для отсрочки является статус отца-одиночки. То есть ситуация, когда военнообязанный гражданин самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался нюансами оформления такой отсрочки. В частности, какие документы необходимо предоставить для того, чтобы ТЦК принял положительное решение.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, пояснил, что важнейшим документом в таком деле является документ, подтверждающий отсутствие у ребенка матери. Айвазян пояснил, что это может быть один из следующих документов:

копия свидетельства о смерти одного из родителей;

копия решения суда о признании одного из родителей без вести пропавшим или объявленным умершим;

копия решения суда о лишении одного из родителей родительских прав;

копия приговора суда, по которому лицо отбывает наказание в местах лишения свободы;

документы, подтверждающие, что лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка (копия решения суда об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка или выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о рождении с указанием сведений об отце в соответствии с частью первой статьи 135 Семейного кодекса Украины).

Напомним, что Новини.LIVE ранее писали о том, влияет ли на отсрочку отца, имеющего ребенка с инвалидностью, развод с матерью ребенка.

Мужчина, воспитывающий ребенка с инвалидностью, имеет право на отсрочку от мобилизации. Это право он не теряет даже после развода с матерью ребенка, если ребенок продолжает жить с матерью.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, дает ли декретный отпуск право на отсрочку от мобилизации.

Военнообязанные граждане имеют право на отсрочку от мобилизации. Отсрочка может быть предоставлена в связи с семейными обстоятельствами, связанными, в частности, с детьми. Но декретный отпуск не является основанием для предоставления такому гражданину отсрочки.