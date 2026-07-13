Отсрочка для отца-одиночки: отменит ли её ТЦК после достижения ребенком 18-летия

Очередь в ТЦК. Фото: korosten.today. Коллаж: Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Отец, самостоятельно воспитывающий несовершеннолетнего ребенка, имеет право на отсрочку. Однако по достижении ребенком 18-летнего возраста отсрочка аннулируется. При этом факт обучения ребенка в колледже или университете не дает права на продление отсрочки.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале uristy.ua.

Мобилизация и отсрочки по семейным обстоятельствам

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанного населения. Этот процесс начался 24 февраля 2022 года и продолжается по сей день.

Часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации. Отсрочка может быть предоставлена любому гражданину Украины, если у него есть на то законные основания.

Часть оснований касается семейных обстоятельств граждан. Отсрочку, в частности, могут получить родители, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей.

Обучение 18-летней дочери не влияет на отсрочку

К юристам обратился гражданин, являющийся отцом-одиночкой. Он воспитывает несовершеннолетнюю дочь.

Мужчина рассказал, что его дочь учится в колледже. Гражданин поинтересовался, сохранится ли отсрочка после того, как дочери исполнится 18 лет, но она продолжит обучение в колледже.

Юрист Владислав Дерий подчеркнул, комментируя эту ситуацию: "Как только ребенку исполняется 18 лет, он юридически становится совершеннолетним. С этого момента законное основание для отсрочки отца теряет силу". А факт обучения в колледже не имеет значения для отсрочки.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, достаточно ли справки из ЦПАУ для отсрочки отца-одиночки.

Военнообязанный гражданин, самостоятельно воспитывающий несовершеннолетнего ребенка, имеет право на отсрочку от мобилизации. Но справка из ЦПАУ в таком случае ему не поможет, нужен другой документ.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что для отсрочки отца-одиночки в ситуации, когда мать отказалась от ребенка, требуется около полугода на сбор доказательств.

Отец-одиночка имеет право на отсрочку от мобилизации. Но если жена, родив ребенка, хочет отказаться от него в пользу мужа еще в роддоме, статус отца-одиночки и отсрочку он не получит сразу. В течение полугода, пока женщину будут лишать родительских прав, этот мужчина должен собрать доказательства того, что именно он, а не его жена, осуществляет уход за младенцем.