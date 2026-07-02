Отсрочка для людей с инвалидностью: юрист объяснил, почему через "Резерв+" это не оформить

Подача документов в ЦПАУ, приложение "Резерв+". Фото: "РБК-Україна", Новини.LIVE

Военнообязанные граждане Украины имеют право на оформление отсрочки от мобилизации, если у них установлена инвалидность любой группы. Формально существует два варианта подачи документов. Однако один из них, в приложении "Резерв+", сейчас не работает.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка от призыва

Граждане Украины имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период. Отсрочка предоставляется только военнообязанным гражданам, призывники не могут оформить отсрочку.

Отсрочка может быть оформлена, если у гражданина имеются предусмотренные законом основания. Самих оснований недостаточно, необходимо предоставить соответствующие документы на утверждение в ТЦК.

Впрочем, после изменений в законодательстве территориальные центры комплектования напрямую не принимают документы на отсрочку. Их можно передать через систему ЦПАУ или дистанционно, в приложении "Резерв+".

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Оформление отсрочки по инвалидности: один из способов не работает

К юристам обратился гражданин, у отца которого установлена группа инвалидности. Мужчина поинтересовался, как оформить отсрочку в таком случае, чтобы не быть мобилизованным.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, пояснил: "Если ваш отец до сих пор не реализовал это право, ему нужно срочно это сделать. Для этого у него есть два пути: обратиться с заявлением о получении отсрочки через "Резерв+" или подать документы, подтверждающие его право на отсрочку, через ЦПАУ".

Вместе с тем, добавил Айвазян, сейчас фактически существует лишь один способ: "Однако, к большому сожалению, эта функция (подача документов через «Резерв+») сейчас временно не работает. Как пояснили в Министерстве обороны Украины, ограничение ввели для того, чтобы избежать ошибок при обработке заявлений из-за некорректной работы реестров социальной сферы".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие 11 видов отсрочки можно оформить онлайн через приложение "Резерв+".

Документы, необходимые для отсрочки от мобилизации, уже не подаются напрямую в территориальный центр комплектования. Это можно сделать либо в центре предоставления административных услуг, либо через приложение "Резерв+". Юристы объяснили, какие именно виды отсрочек оформляются онлайн.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, как узнать, когда заканчивается отсрочка от мобилизации.

После появления электронных военно-учетных документов в приложении "Резерв+" многие пользователи начали спрашивать, как правильно проверить срок действия своей отсрочки. Адвокат Дарья Тарасенко объяснила, как именно определить, когда нужно обновлять документы, и как понимать пометку "до окончания мобилизации" в вашем электронном ВУД.