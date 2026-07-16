Отсрочка для аспиранта иностранного вуза: пять условий для получения отсрочки

Украинские аспиранты. Фото: ЛНТУ. Коллаж: Novyny.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Аспирант, как и студент бакалавриата или магистратуры, имеет право на отсрочку от мобилизации. Это возможно даже в том случае, если украинский военнообязанный гражданин обучается в аспирантуре зарубежного высшего учебного заведения. Однако в такой ситуации необходимо соответствовать целому ряду критериев.

Как сообщает Hoвини.LIVE, об этом написали на портале uristy.ua.

Отсрочка для студентов и аспирантов

Граждане Украины имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период. Отсрочка может быть предоставлена каждому гражданину, но только при наличии законных на то оснований.

Часть таких оснований связана с личным статусом гражданина. Это, в частности, может быть отсрочка на время обучения.

Право на отсрочку имеют как студенты, так и аспиранты. Отсрочка для такой категории граждан действует в течение всего периода обучения.

Условия для отсрочки аспиранта иностранного вуза

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался особенностями оформления отсрочки от мобилизации для аспиранта. Мужчина подчеркнул, что он учится в аспирантуре зарубежного высшего учебного заведения.

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что формально такое право у аспиранта есть. Юрист Евгений Корнийчук подчеркнул: "Вы, как аспирант иностранного высшего учебного заведения, имеете достаточно обоснованную правовую позицию в отношении права на отсрочку".

Однако, добавил Корнийчук, аспирант неукраинского вуза должен соответствовать ряду критериев. Отсрочка предоставляется, если он:

действительно зачислен на обучение, а не просто получил приглашение или предварительное подтверждение поступления;

обучается по дневной форме или по иностранной форме обучения, которая по своему содержанию соответствует дневной;

получает степень PhD или другую докторскую степень, соответствующую третьему уровню высшего образования;

до поступления уже получил степень магистра или другой эквивалентный предыдущий уровень;

и не имеет ранее полученной степени доктора философии или другой равнозначной докторской степени.

Напомним, Hoвини.LIVE ранее писали о том, что академический отпуск аннулирует отсрочку даже в аспирантуре.

Аспирант, как и студент, имеет право на отсрочку от мобилизации на весь период обучения. Но существует одно исключение, когда отсрочка будет отменена для студента аспирантуры. Это произойдет, если он воспользуется своим правом на академический отпуск.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, нужны ли при оформлении отсрочки для аспиранта актуальное заключение ВВК и бумажный документ.

Аспиранты могут оформить отсрочку от мобилизации даже при отсутствии бумажного военно-учетного документа. Этот документ придется оформить одновременно с отсрочкой, а вот на ВВК таких граждан направлять не имеют права.