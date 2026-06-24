Отказ ТЦК в отсрочке по уходу из-за трудоустройства является незаконным

Гражданин в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Любомир Кучер Редактор, юрист

Отсрочка для ухода за близким родственником не имеет никакого отношения к трудоустройству военнообязанного гражданина. ТЦК не должен принимать этот факт во внимание. Но на практике еще в органах социальной защиты могут отказать в выдаче документов, необходимых для оформления отсрочки, именно из-за того, что военнообязанный работает.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка по уходу

Военнообязанные граждане Украины имеют право на получение отсрочки от мобилизации. Отсрочка может быть как бессрочной, так и рассчитанной на определенный срок, в зависимости от причины предоставления отсрочки.

Причины, по которым предоставляется отсрочка, указаны в действующем военном законодательстве. Они могут быть различными, например, связанными с семейными обстоятельствами военнообязанных граждан.

Одним из таких обстоятельств, в частности, является необходимость постоянного ухода за близкими родственниками. При таком условии гражданин может получить отсрочку от призыва в ВСУ.

ТЦК не должен учитывать трудоустройство военнообязанного

К юристам обратился гражданин, получивший отказ в отсрочке для ухода еще на этапе обследования условий ухода. Мужчина поинтересовался, могли ли ему отказать в отсрочке из-за того, что он официально трудоустроен.

Юристы, комментируя эту ситуацию, подчеркнули, что этот факт из биографии никоим образом не должен влиять на отсрочку. Юрист Владислав Дерий заверил: "Наличие трудоустройства не является основанием для отказа".

Но, добавил Дерий, в реальной жизни ситуация отличается от того, как должно быть в теории: "На практике неоднократно сталкивался с неправомерными действиями органов социальной защиты. Когда они говорят, что человек, работающий сиделкой, должен быть неработающим".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, может ли ТЦК отказать в отсрочке из-за отсутствия заключения военно-врачебной комиссии.

В Украине продолжается война и всеобщая мобилизация, но есть определенная категория граждан, имеющих право на отсрочку. Однако у некоторых людей возникает вопрос: откажет ли ТЦК в предоставлении отсрочки, если у человека отсутствует актуальное заключение ВВК.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, почему ТЦК может отказать в бронировании после отсрочки.

Бронь предоставляется военнообязанным гражданам, работающим на предприятиях, критически важных для отечественной экономики. Гражданин имеет право получить бронь, но не в случае наличия действующей отсрочки. В такой ситуации территориальный центр комплектования откажет в предоставлении брони.