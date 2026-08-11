Отчеты об автомобилях в ТЦК: почему штрафуют компании без авто

Регистрация автомобиля. Фото: открытые источники, Pexels, коллаж Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

Украинским предприятиям напомнили об обязанности дважды в год отчитываться перед ТЦК об имеющемся автотранспорте и персонале. Причем с 2026 года это касается даже компаний, не имеющих на балансе никакой техники, поэтому игнорирование данного требования повлечет за собой последствия.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Нужно ли предпринимателям подавать в ТЦК отчет об имеющихся автомобилях, даже если их нет

Украинские компании обязаны дважды в год направлять в территориальные центры комплектования сведения о наличии и техническом состоянии транспортных средств, а также о работниках, которые на них работают.

В соответствии с Положением о военно-транспортной обязанности, утвержденным постановлением Кабмина № 1921 от 28 декабря 2000 года, такие отчеты подаются до 20 июня и до 20 декабря. Положения о переносе сроков на следующий рабочий день в случае выходных или праздничных дней не предусмотрено, поэтому если крайний срок приходится на субботу или воскресенье, документы необходимо сдать накануне.

Требования закона распространяются на все юридические лица независимо от формы собственности, тогда как физические лица-предприниматели от этой обязанности освобождены. Однако в 2026 году судебная практика изменилась после решения апелляционной инстанции по делу № 158/728/26 от 15 апреля 2026 года, в котором руководителя вновь созданного общества оштрафовали по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП за непредставление информации до 20 декабря 2025 года. Суд подтвердил, что обязанность отчитываться действует независимо от наличия техники или ведения активной деятельности, поэтому при отсутствии машин предприятия обязаны направлять нулевые показатели.

Региональные ТЦК также подчеркивают необходимость сдавать нулевые отчеты даже тем фирмам, которые никогда ранее этого не делали. Для этого необходимо заполнить нулевой отчет с зачеркиваниями, приложить сопроводительное письмо и отправить документы заказным письмом с описью вложения через Укрпочту или сдать два экземпляра лично.

Как наказывают владельцев за отсутствие отчетов в ТЦК об имеющихся в компаниях автомобилях

За игнорирование этих правил должностным лицам грозит административная ответственность по статье 210-1 КоАП с наложением штрафа от 34 000 до 59 500 гривен.

В то же время взыскание за такие правонарушения в особый период может быть наложено в течение трех месяцев со дня выявления, но не позднее одного года со дня совершения, поэтому за отчетность за 2024 год и более ранние периоды санкций уже не будет, тогда как за 2025 год и невыполнение норм до 20 июня 2026 года штрафы налагать уже могут.

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