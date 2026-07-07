Опекун не успел оформить отсрочку: почему ТЦК всё равно не должен мобилизовать

Граждане в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

Гражданина, имеющего основания для отсрочки в качестве опекуна, но не оформившего её, формально могут мобилизовать в ряды ВСУ. Однако фактически этот шаг территориального центра комплектования не имеет смысла. Ведь сразу после зачисления в воинскую часть такой гражданин имеет право подать заявление об увольнении.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация и отсрочки

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанного населения. Мобилизация началась 24 февраля 2022 года после того, как на всей территории страны ввели правовой режим военного положения.

Часть военнообязанных граждан имеет право на освобождение от мобилизации. Это право предоставляется либо работникам критически важных предприятий (бронирование), либо тем гражданам, которые имеют законные основания для получения отсрочки.

Часть оснований для отсрочки связана с семейными обстоятельствами граждан. Это, в частности, может быть осуществление опеки над несовершеннолетним ребенком, сиротой или лицом, нуждающимся в постоянном уходе.

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К юристам обратилась гражданка, которая рассказала, что её знакомого, являющегося опекуном несовершеннолетней сироты, задержала группа оповещения ТЦК. Женщина подчеркнула, что этот гражданин ещё не оформил отсрочку.

Гражданка поинтересовалась, возможна ли в таком случае мобилизация. Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что формально мобилизовать такого гражданина можно, но фактически это действие ТЦК не будет иметь никакого практического смысла.

Юрист Владислав Дерий объяснил, почему мобилизация такого лица бессмысленна и что нужно сделать: "В настоящее время, пока мужчина находится в ТЦК, нужно вызвать адвоката, чтобы мужчине не успели провести экспресс-ВВК и не отправили в часть. Также нужно быстро предъявить сотрудникам ТЦК документы об опеке (желательно сделать нотариально заверенные копии), ведь опекунство дает право на освобождение от военной службы, и в случае быстрой мобилизации мужчина может сразу подать рапорт об увольнении с военной службы. Поэтому нужно объяснить сотрудникам ТЦК, что им нет смысла мобилизовывать человека, ведь он сразу уволится".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, кто из молодых военных имеет право на отсрочку после увольнения со службы по контракту.

Молодой военнослужащий в возрасте до 25 лет имеет право на увольнение из ВСУ, если он подписал контракт уже во время полномасштабной войны. Также он может оформить отсрочку на год. Но для этого нужно соблюсти несколько важных условий.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что отсрочка для ухода за близким родственником, когда есть другие члены семьи, возможна, но при определённом условии.

Одним из видов отсрочки от мобилизации является отсрочка для ухода за близким родственником. Такую отсрочку можно оформить не только в случае с родителями, но и, например, для ухода за бабушкой. Отсрочка может быть оформлена даже в том случае, если у бабушки есть родственники первой степени родства.