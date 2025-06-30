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Главная ТЦК Оккупанты ударили дроном рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге

Оккупанты ударили дроном рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге

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Дата публикации 30 июня 2025 12:43
Удар дроном РФ возле ТЦК в Кривом Роге 30 июня — детали от Сухопутных войск
Спасатель на месте российского удара. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в понедельник, 30 июня, нанесли удар беспилотником рядом со зданием одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Кривом Роге. Среди личного состава жертв нет.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск в Telegram в понедельник, 30 июня.

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"Благодаря вовремя отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать травмирования и потерь среди личного состава", — говорится в сообщении.

Военные и гражданские работники учреждения не осуществляли прием граждан. Во время воздушной тревоги они находились в укрытии.

Однако есть раненые среди гражданских лиц, которые были рядом с местом вражеской атаки. Сейчас на месте российской атаки работают экстренные службы.

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Пост Сухопутных войск. Фото: скриншот

Напомним, в ГСЧС показали последствия российского обстрела Кривого Рога 30 июня.

А глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в результате атаки три человека получили ранения.

война Кривой Рог обстрелы оккупанты ТЦК и СП беспилотник
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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