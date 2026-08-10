Нужно ли обращаться в ТЦК после регистрации брака: разъяснение юриста

Работа сотрудников ТЦК и свадьба. Фото: Житомирский ОТЦК и СП, Pexels, коллаж Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Военнообязанным гражданам, недавно вступившим в брак, не обязательно лично посещать территориальные центры комплектования для обновления сведений о семейном положении. Государственные реестры автоматически обмениваются этой информацией, что полностью исключает законные основания для наложения штрафов за неявку в учреждение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения юриста Владислава Дерия.

Имеет ли право ТЦК штрафовать мужчину за не обновление данных о браке

Несмотря на формальное требование закона сообщать в ТЦК о вступлении в брак в течение семи дней, украинцев нельзя штрафовать за его игнорирование. Благодаря синхронизации системы "Оберіг" с базами ЗАГСов данные обновляются дистанционно, поэтому чаще всего суды встают на сторону граждан в случае попыток привлечения к административной ответственности.

Юрист Владислав Дерий обратил внимание, что в украинском законодательстве существует определенная коллизия в отношении сроков и обязанностей. С одной стороны, часть 11 статьи 38 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» обязывает человека в течение семи дней сообщать о новых семейных обстоятельствах.

Вместе с тем ряд нормативных актов гарантирует автоматическую передачу этих сведений. Согласно части четвертой той же 38-й статьи, а также части девятой статьи 11 Закона «О государственной регистрации актов гражданского состояния» и пункту 57 постановления правительства № 1487, органы ГРАГС самостоятельно направляют информацию о регистрации новых браков в систему «Оберег».

Поскольку реестры синхронизированы на государственном уровне, любые попытки привлечь военнообязанного к ответственности по статьям 210 или 210-1 КоАП являются безосновательными. В примечании к статье 210 прямо указано, что штрафы не применяются, если ТЦК и СП могут самостоятельно получить персональные данные посредством электронного взаимодействия с другими информационными базами.

Более того, украинские суды уже неоднократно выработали соответствующую практику и систематически отменяют такие наказания, подчеркивая, что нельзя штрафовать лицо за сокрытие информации, которая и так находится в открытом доступе для уполномоченных органов.

Но если супруги хотят перестраховаться, то юристы предлагают дистанционный вариант взаимодействия. Вместо посещения учреждения можно отправить копию свидетельства о браке или официальную выписку из ДРАЦСа по почте. Отправление следует оформить как заказное письмо с описью вложения и уведомлением о вручении, что позволит избежать каких-либо споров с территориальными центрами комплектования в будущем.

Новини.LIVE также писали, что информация о нахождении военнообязанного в розыске может оставаться в приложении «Резерв+» даже в тех случаях, когда правовой статус лица уже изменился или имеются основания для обновления данных. Если территориальный центр комплектования не вносит соответствующие изменения в реестр «Оберег», исправление информации может затянуться на длительное время.

В то же время военнообязанным больше не нужно лично обращаться в территориальные центры комплектования, чтобы заменить просроченные бумажные военно-учетные документы. После обновления правил в Украине прекратили оформление бумажных аналогов, а актуализацию данных и получение электронного документа можно осуществить через приложение «Резерв+».