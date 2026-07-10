Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Незаконное задержание гражданина ТЦК: в какие две правоохранительные структуры надо обращаться

Незаконное задержание гражданина ТЦК: в какие две правоохранительные структуры надо обращаться

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2026 00:30
Незаконное задержание гражданина ТЦК: в какие две правоохранительные структуры следует обращаться
Работа группы оповещения ТЦК. Фото: NV. Коллаж: Новини.LIVE

Группа оповещения ТЦК имеет право задержать нарушителя воинского учета. Однако в случае, если задержание является незаконным, гражданин может обжаловать это действие ТЦК. Жалобу необходимо подавать в полицию или Госбюро расследований.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация и группы оповещения ТЦК

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения. Процессом мобилизации занимаются территориальные центры комплектования.

ТЦК используют заключения ВЛК для отбора граждан, которых можно мобилизовать в ВСУ. Также центры комплектования занимаются оповещением граждан как с помощью повесток, так и в рамках работы групп оповещения ТЦК.

В состав групп оповещения входят не только представители ТЦК. Также в них должны быть полицейские, необходимые, в частности, для задержания нарушителей воинского учета.

Читайте также:

Обращение в НПУ и ГБР

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался нюансами работы групп оповещения ТЦК. Мужчина спросил у специалистов, что можно сделать, если задержание произошло незаконно, с нарушением правил и требований к работе ТЦК.

Юристы, комментируя эту ситуацию, пояснили, что незаконное, без реальных оснований, задержание гражданина группой оповещения ТЦК является нарушением. И в таком случае гражданин может обжаловать это действие представителей ТЦК.

Юрист Владислав Дерий объяснил, куда нужно обращаться. Дерий подчеркнул: "Если гражданина незаконно задержали, то нужно обращаться в полицию и ГБР с заявлением о превышении служебных полномочий сотрудниками ТЦК".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, в какой ТЦК должны доставлять задержанных на улице мужчин.

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации сотрудники ТЦК и полиции имеют право проверять военно-учетные документы у военнообязанных мужчин. Если при проверке выяснится, что лицо находится в розыске за нарушение военного учета, его могут задержать.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, в каких случаях полиция имеет право доставлять граждан в ТЦК.

В Украине все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны соблюдать правила воинского учета. За игнорирование мобилизационных мероприятий грозит административная ответственность в виде штрафа, а ТЦК может объявить лицо в розыск.

ГБР ТЦК и СП задержание
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации