Незаконное задержание гражданина ТЦК: в какие две правоохранительные структуры следует обращаться

Работа группы оповещения ТЦК. Фото: NV. Коллаж: Новини.LIVE

Группа оповещения ТЦК имеет право задержать нарушителя воинского учета. Однако в случае, если задержание является незаконным, гражданин может обжаловать это действие ТЦК. Жалобу необходимо подавать в полицию или Госбюро расследований.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация и группы оповещения ТЦК

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения. Процессом мобилизации занимаются территориальные центры комплектования.

ТЦК используют заключения ВЛК для отбора граждан, которых можно мобилизовать в ВСУ. Также центры комплектования занимаются оповещением граждан как с помощью повесток, так и в рамках работы групп оповещения ТЦК.

В состав групп оповещения входят не только представители ТЦК. Также в них должны быть полицейские, необходимые, в частности, для задержания нарушителей воинского учета.

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Обращение в НПУ и ГБР

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался нюансами работы групп оповещения ТЦК. Мужчина спросил у специалистов, что можно сделать, если задержание произошло незаконно, с нарушением правил и требований к работе ТЦК.

Юристы, комментируя эту ситуацию, пояснили, что незаконное, без реальных оснований, задержание гражданина группой оповещения ТЦК является нарушением. И в таком случае гражданин может обжаловать это действие представителей ТЦК.

Юрист Владислав Дерий объяснил, куда нужно обращаться. Дерий подчеркнул: "Если гражданина незаконно задержали, то нужно обращаться в полицию и ГБР с заявлением о превышении служебных полномочий сотрудниками ТЦК".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, в какой ТЦК должны доставлять задержанных на улице мужчин.

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации сотрудники ТЦК и полиции имеют право проверять военно-учетные документы у военнообязанных мужчин. Если при проверке выяснится, что лицо находится в розыске за нарушение военного учета, его могут задержать.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, в каких случаях полиция имеет право доставлять граждан в ТЦК.

В Украине все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны соблюдать правила воинского учета. За игнорирование мобилизационных мероприятий грозит административная ответственность в виде штрафа, а ТЦК может объявить лицо в розыск.