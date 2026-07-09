Несмотря на постановление № 768, ТЦК может мобилизовать людей по окончании контракта с ВСУ

Военнослужащий ВСУ. Фото: 101-я ОБрО ГШ. Коллаж: Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Военнослужащие контрактной службы могут уволиться из армии по истечении срока контракта. Однако в ТЦК таких граждан могут мобилизовать сразу после увольнения и постановки на учет. Причина заключается в том, что постановление Кабмина об отсрочке не включено в соответствующую статью закона.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Увольнение контрактников из армии

Часть военнослужащих ВСУ имеет право уволиться из армии даже во время войны. Это право касается части военных, которые служат на условиях контракта.

Право на увольнение предоставляется тем контрактникам, которые подписали контракт на военную службу после начала полномасштабной войны. Если гражданин служит в армии по старому довоенному контракту, он не может уволиться.

Однако, наряду с этим, после увольнения гражданин должен встать на воинский учет в своем ТЦК. И его могут мобилизовать после прохождения военно-врачебной комиссии.

Мобилизация сразу после увольнения

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, ввели ли уже временную отсрочку от мобилизации для тех граждан, которые уволились по истечении срока контракта. Юристы объяснили, что эта ситуация до сих пор не урегулирована до конца.

Юрист Владислав Дерий признал: "К сожалению, действительно, пока в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не внесены соответствующие изменения относительно оснований для отсрочки, предусмотренной постановлением КМУ № 768. Поэтому ТЦК почти сразу после увольнения мобилизуют таких граждан".

Дерій посоветовал гражданину: "Попробуйте получить официальный ответ от Минобороны. Или при общении с ТЦК ссылайтесь на пункт 24 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», который предусматривает, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации другие военнообязанныеили отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, возможно ли увольнение из ВСУ по истечении срока контракта.

Военнослужащий, подписавший контракт с Вооруженными силами Украины, не может уволиться по истечении срока действия контракта, поскольку этот договор автоматически продлевается до конца военного положения. Но существует одно исключение, позволяющее уволиться по истечении срока контракта.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что юрист назвал ключевые временные рамки в процессе увольнения контрактника.

Военнослужащий контрактной службы может уволиться из армии по истечении срока контракта. Это возможно в том случае, если военный подписал контракт уже после начала всеобщей мобилизации. Но для увольнения необходимо своевременно подать рапорт на имя командира.