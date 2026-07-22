Неправомерный штраф ТЦК: как вернуть себе деньги

Возврат средств через суд в связи со штрафом от ТЦК. Фото: sud.ua, vsn.ua. Коллаж: Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Если вы обратились в суд по поводу несправедливого штрафа ТЦК, вам могут вернуть уплаченные средства. Но это не произойдет автоматически — существует специальная процедура.

Как вернуть себе деньги за незаконный штраф ТЦК, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала юрист Надежда Шуляк.

Возврат средств от ТЦК

Если суд отменил постановление ТЦК о наложении административного штрафа, это не означает, что уплаченные средства вернутся автоматически. Для их возврата необходимо совершить отдельные юридические действия.

"Судебная практика подтверждает, что лицо имеет право требовать возврата средств, которые после отмены постановления остаются в государственном бюджете без достаточного правового основания", — обьяснила юрист.

Шаг 1. Отменить постановление о штрафе

Первым и обязательным условием является вступление в законную силу судебного решения, которым постановление ТЦК признано противоправным и отменено. Без такого решения вернуть уплаченный штраф невозможно.

Шаг 2. Подать заявление о возврате средств

​После отмены постановления необходимо обратиться с заявлением о возврате средств в орган, контролирующий взимание соответствующего платежа, приложив:

копию судебного решения; документ, подтверждающий уплату штрафа; реквизиты банковского счета для возврата средств.

Шаг 3. Если средства не были возвращены добровольно

​"На практике нередко органы власти отказывают в возврате или не реагируют на заявление. В таком случае лицо имеет право обратиться в суд с иском о взыскании необоснованно удержанных средств", — сказала Шуляк.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, что после отмены постановления правовое основание для удержания средств отпадает, поэтому они могут быть взысканы как необоснованно приобретенное имущество в соответствии со статьей 1212 Гражданского кодекса Украины.

Как мы писали ранее, украинец вернул себе 17 тысяч грн после отмены штрафа ТЦК. Это произошло в Хмельницкой области. Истцу также компенсировали уплаченный судебный сбор.

Напомним, чиновник раскрыл схемы взяток в ТЦК. Некоторые военные требовали по 10 тысяч долларов, чтобы отпустить человека из микроавтобуса.