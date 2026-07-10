Не проходил ВВК более пяти лет: когда такой розыск ТЦК является незаконным

Военно-врачебная комиссия. Фото: «АрміяInform». Коллаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

Военно-врачебную комиссию в мирное время необходимо проходить раз в пять лет, а во время войны ежегодно. За непрохождение ВВК гражданина могут объявить в розыск. Однако если у гражданина есть отсрочка, такой розыск ТЦК является незаконным.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

ВВК и периодичность прохождения комиссии

Военно-врачебная комиссия является одним из основных элементов воинского учета. Именно на результатах военно-врачебной комиссии должны основываться решения ТЦК о годности или негодности граждан к военной службе.

Военно-медицинская комиссия это регулярный процесс. В мирное время граждане, состоящие на воинском учете, должны проходить ВВК раз в пять лет.

Во время действия военного положения периодичность прохождения ВВК меняется. Её необходимо проходить ежегодно.

Поиск незаконен, так как проходить ВВК с отсрочкой не требуется

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался нюансами прохождения ВВК отдельными категориями граждан. В частности, теми, кто имеет отсрочку от мобилизации.

Мужчина подчеркнул, что его друг работает в школе и пять лет не проходил ВВК, поскольку имеет отсрочку. Недавно ему поступило уведомление о том, что он объявлен в розыск, и гражданин поинтересовался, законно ли такое решение ТЦК.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, подчеркнул: "Этот розыск незаконный. Если другу не пришла повестка и он не был признан ограниченно годным, то его не имели права объявлять в розыск".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что через год после предыдущей ВВК гражданину не нужно самостоятельно идти на комиссию.

Военно-врачебную комиссию во время действия военного положения военнообязанные граждане должны проходить каждый год. Но законодательство не предъявляет к гражданину требований относительно самостоятельного прохождения ВВК. Нужно дождаться направления или повестки от ТЦК.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, когда ежегодная ВВК для военнослужащих является законной.

Военнослужащие, как и военнообязанные граждане, должны регулярно проходить военно-врачебные комиссии. Но идти на ВВК нужно только тогда, когда соответствующий приказ издаст командир воинской части.