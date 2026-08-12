Не обновляли данные для ТЦК за рубежом много лет: шансы на штрафы

Обновление ВОД. Фото: коллаж Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Мужчины, которые выехали за границу ещё до начала полномасштабного вторжения и пропустили сроки обновления регистрационных данных в ТЦК в 2024 году, массово получают отказы в предоставлении консульских услуг. В то же время выписывать таким гражданам финансовые штрафы ТЦК больше не имеет законного права в связи с истечением сроков давности.

Такое пояснение дал юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

Что будет с мужчинами за рубежом, которые годами не обновляли данные в ТЦК

Штрафы за несвоевременное уточнение военно-учетных данных, которые составляли от 17 000 до 25 500 гривен, больше не грозят гражданам, пропустившим крайний срок 16 июля 2024 года. Юристы обращают внимание на статью 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая устанавливает жесткие временные рамки. Наказать человека по статьям 210 и 210-1 можно исключительно в течение одного года с момента совершения правонарушения.

Поскольку крайний срок обновления истек более двух лет назад, возможность выписать законный штраф окончательно исчезла еще в июле 2025 года. Если сейчас территориальный центр комплектования и социальной поддержки попытается составить такое постановление, истечение срока давности станет гарантированным основанием для его отмены в правовом поле.

В то же время отсутствие финансовых санкций не решает проблем украинцев в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за рубежом. Дипломатические учреждения продолжают отказывать мужчинам без актуальных данных в предоставлении услуг.

Если выясняется, что электронный документ недействителен, устарел или вообще не сформирован, обслуживание в консульствах для таких граждан прекращается. В такой ситуации законодательство позволяет предоставить гражданину только одну услугу — оформить удостоверение личности для возвращения в Украину.

Чтобы восстановить полноценный доступ к консульскому обслуживанию, мужчинам необходимо решить проблему удаленно. Для этого требуется зайти в приложение «Резерв+», уточнить свои данные и сгенерировать новый военно-учетный документ с QR-кодом. После этого следует дополнительно убедиться, какой именно статус в настоящее время отображается в государственном реестре.

Запретят ли мужчинам въезд в Украину из-за отсутствия учета в ТЦК

Правоведы также развеивают другие распространенные опасения мигрантов. Сам факт отсутствия актуальной информации в приложении не запускает механизм автоматического объявления в розыск, не запрещает пересечение границы при въезде и не влечет за собой уголовной ответственности.

Применение статьи 337 Уголовного кодекса Украины за уклонение от учета требует доказательства умысла, чему должно предшествовать официальное личное предупреждение от руководителя ТЦК и СП. Аналогично сложной является процедура привлечения к ответственности по статье 336 УК Украины об уклонении от мобилизации: она не может основываться только на том, что человек пропустил сроки обновления данных в смартфоне.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, граждане, подлежащие призыву и только что вступившие в брак, освобождены от необходимости лично посещать военкоматы для обновления информации об изменении семейного положения. Юристы объяснили, почему суды массово отменяют штрафы от ТЦК для граждан, которые только что вступили в брак.

В то же время промедление с официальным оформлением отсрочки в связи с исчезновением без вести ближайших родственников, в частности отца или родного брата, дает представителям центров комплектования полное право мобилизовать такое лицо. Правоведы пошагово разъяснили, как оформить отсрочку родственникам без вести пропавших.