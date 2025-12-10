Видео
Видео

Мужчина требовал отменить штраф от ТЦК — на чью сторону стал суд

Мужчина требовал отменить штраф от ТЦК — на чью сторону стал суд

Дата публикации 10 декабря 2025 10:02
В Винницкой области суд отказал в отмене штрафа ТЦК из-за повестки по почте
Судейский молоток. Фото: Freepik

В Винницкой области мужчина подал в суд на ТЦК с требованием отменить постановление о штрафе. Он заявил, что повестка не была ему вручена, а следовательно считает штраф необоснованным. Однако, судья огласил приговор и признал административное наказание правомерным.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Суд признал штраф от ТЦК правомерным, хотя мужчина не получил повестку в руки

Из материалов дела известно, что ТЦК 1 апреля 2025 года вынес постановление о привлечении мужчины к административной ответственности по ч.3 ст.210-1 КУоАП из-за неявки по вызову.

Впрочем заявитель настаивал, что повестка ему не была вручена, поскольку заказное письмо осталось в отделении "Укрпочты", а надлежащее информирование об этом не произошло. Также отмечалось, что при вынесении постановления не были учтены данные о прохождении мобилизации и службу в воинской части.

Суд установил, что повестка была отправлена заказным письмом по адресу регистрации, однако вернулась отправителю с отметкой "Адресат отсутствует по указанному адресу".

Согласно Порядку №560 и Правилам предоставления услуг почтовой связи, такая отметка считается надлежащим подтверждением оповещения.

Кроме того, выяснено, что 22 марта 2025 года лицо под роспись ознакомили с протоколом об административном правонарушении и сообщили о дате и времени рассмотрения дела - 1 апреля 2025 года. На протоколе содержалась подпись об ознакомлении и получении второго экземпляра документа.

Отдельно судья отметил, что неявка по вызову ТЦК без уважительных причин является нарушением законодательства "Об обороне Украины" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а действия уполномоченных должностных лиц ТЦК соответствуют требованиям КУоАП. В итоге суд оставил постановление о наложении штрафа в силе.

Напомним, на Кировоградщине судили мужчину, который хранил боеприпасы с фронта дома.

Также в Сумской области судили украинцев, которые перешли на сторону России и согласились воевать против Украины.

суд штраф Винницкая область ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
