Вручение повесток на дому — могут ли ТЦК пройти на закрытую территорию

Могут прийти ночью — как и где ТЦК имеют право вручать повестки
Мобилизация в Украине продолжается и даже усиливается, учитывая постоянное рейды ТЦК и озвученные масштабы направления электронных повесток. Те, кто избегает мобилизации, обычно находятся дома и не выходят на улицу.
Могут ли представители ТЦК законно попасть на территорию закрытых жилых комплексов, Новини.LIVE узнало у адвоката Анастасии Григорьевой.
Вручение повесток
"Мобилизационное законодательство в последнее время настолько быстро меняется, что успеть за ним следить задача непростая. Но четко прослеживается тенденция к установлению все более жестких рамок для военнообязанных в процессе их мобилизации и расширения полномочий работников ТЦК и СП, в частности по времени и местам вручения повесток", — объяснила адвокат.
Следовательно, вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно по адресу:
- места жительства,
- задекларированного/зарегистрированного места жительства,
- работы,
- учебы,
- в общественных местах,
- общественных домах и сооружениях,
- местах массового скопления людей,
- ТЦК и СП,
- на пунктах пропуска (блок-постах),
- пунктах пропуска через границу Украины.
То, что касается адреса, где проживает резервист, представители ТЦК могут явиться с повесткой лично или передать ее средствами связи.
"Теперь проверка уполномоченными представителями ТЦК и СП военно-учетного документа у граждан мужского пола от 18 до 60 лет и вручение повесток может осуществляться даже ночью как по месту жительства или регистрации, так и в любом общественном месте. Это значит, что представители ТЦК и СП и полиции имеют право прохода на территорию закрытого жилого комплекса, где расположены многоквартирные дома или другое поселение для вручения повесток и проверки военно-учетных документов", — добавила адвокат.
Напомним, в Украине действует уголовная ответственность за уклонение от мобилизации. В Закарпатье судили военнообязанного — мужчина проигнорировал повестку в территориальный центр комплектования.
Как мы писали ранее, СБУ и Нацполиция ликвидировали четыре схемы для уклонистов в нескольких областях.
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