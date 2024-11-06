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Могут прийти ночью — как и где ТЦК имеют право вручать повестки

6 ноября 2024 06:22
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Вручение повесток на дому — могут ли ТЦК пройти на закрытую территорию
Вручение повестки на улице. Фото: из открытых источников
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

Мобилизация в Украине продолжается и даже усиливается, учитывая постоянное рейды ТЦК и озвученные масштабы направления электронных повесток. Те, кто избегает мобилизации, обычно находятся дома и не выходят на улицу.

Могут ли представители ТЦК законно попасть на территорию закрытых жилых комплексов, Новини.LIVE узнало у адвоката Анастасии Григорьевой.

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"Мобилизационное законодательство в последнее время настолько быстро меняется, что успеть за ним следить задача непростая. Но четко прослеживается тенденция к установлению все более жестких рамок для военнообязанных в процессе их мобилизации и расширения полномочий работников ТЦК и СП, в частности по времени и местам вручения повесток", — объяснила адвокат.

Следовательно, вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно по адресу:

  • места жительства,
  • задекларированного/зарегистрированного места жительства,
  • работы,
  • учебы,
  • в общественных местах,
  • общественных домах и сооружениях,
  • местах массового скопления людей,
  • ТЦК и СП,
  • на пунктах пропуска (блок-постах),
  • пунктах пропуска через границу Украины.

То, что касается адреса, где проживает резервист, представители ТЦК могут явиться с повесткой лично или передать ее средствами связи.

"Теперь проверка уполномоченными представителями ТЦК и СП военно-учетного документа у граждан мужского пола от 18 до 60 лет и вручение повесток может осуществляться даже ночью как по месту жительства или регистрации, так и в любом общественном месте. Это значит, что представители ТЦК и СП и полиции имеют право прохода на территорию закрытого жилого комплекса, где расположены многоквартирные дома или другое поселение для вручения повесток и проверки военно-учетных документов", — добавила адвокат.

Напомним, в Украине действует уголовная ответственность за уклонение от мобилизации. В Закарпатье судили военнообязанного — мужчина проигнорировал повестку в территориальный центр комплектования.

Как мы писали ранее, СБУ и Нацполиция ликвидировали четыре схемы для уклонистов в нескольких областях.

ТЦК и СП мобилизация повестки закон юрист

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