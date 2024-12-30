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Мобилизовали с гепатитом — мужчина судился с воинской частью

30 декабря 2024 23:03
Виктория Козырь - редактор
Мужчина судился с воинской частью, потому что имеет гепатит
Главный военный клинический госпиталь. Иллюстративное фото: Facebook/Солошенко
Виктория Козырь - редактор

В Днепропетровской области состоялся суд в отношении мобилизации мужчины с гепатитом. Он заявил о незаконном удержании в воинской части.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Мужчина рассказал, что работает в подрядной организации "Метинвест". Когда он шел домой после ночной смены, на автобусной остановке его остановили мужчины в военной форме.

Они попросили его поехать в ТЦК, но после отказа силой посадили в автомобиль и доставили в городскую больницу для прохождения ВВК. Там гражданин объяснил врачам, что имеет серьезные проблемы со здоровьем, в частности гепатит С, язву желудка, травмы ноги и головы.

После этого его "осмотрели" очень быстро — за час и признали годным к военной службе. Далее его отправили в учебный лагерь воинской части, хотя он никогда не служил в армии и не имеет военной специальности.

В суде мужчина привел доказательства: показал медицинское приложение Helsi, в котором он якобы проходил осмотр у офтальмолога в Каменском в тот день, когда на самом деле находился в лагере. Также он имеет незавершенные направления к другим врачам для подтверждения диагнозов, но их не учли в ТЦК.

Также врачи не учли то, что мужчина уже лечился от гепатита и имел другие подтверждения проблем со здоровьем, которые могли повлиять на его пригодность к службе.

Решение суда

В своем обращении мужчина просил суд обязать воинскую часть немедленно уволить его, указывая на нарушение его прав и свобод.

Однако после анализа дела суд отказал в открытии производства, пояснив, что не имеет достаточных оснований для вмешательства в эту ситуацию. Там считают, что отсутствуют доказательства, которые бы подтвердили незаконность действий должностных лиц воинской части.

Напомним, на Полтавщине военнообязанный отказался от мобилизации из-за того, что ему 50 лет. Его судили за уклонение от мобилизации.

Также в Хмельницкой области судили военнообязанного, который уклонился от мобилизации. Ему назначили три года заключения.

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