Мобилизованный отец-одиночка из Кривого Рога вернулся домой

Мобилизованный мужчина. Фото: иллюстративный коллаж Новини.LIVE

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Командование 475-го полка отпустило домой жителя Кривого Рога, которого мобилизовали, несмотря на то что он самостоятельно воспитывал малолетнего ребенка. Накануне военкомат настаивал на правомерности призыва, поскольку военнообязанный своевременно не предоставил документы, а в судебном решении от 2025 года о разводе отсутствовала четкая запись о том, что несовершеннолетняя девочка находится на иждивении отца.

Видеообращение мужчины появилось в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Отца-одиночку из Кривого Рога отпустили домой из воинской части

Житель Кривого Рога, мобилизация которого вызвала волну возмущения в обществе из-за того, что он самостоятельно воспитывает пятилетнюю дочь, вернулся домой и намерен обжаловать действия военкомата. Об этом мужчина сообщил в собственном видеообращении, где снял себя вместе с ребенком.

«Доброе утро. Спасибо всем, кто переживал за меня. Спасибо командованию 475-го полка, в котором я оказался. Командование оперативно отреагировало на ситуацию и оказало полную поддержку. Спасибо тем, кто привлек к этому резонанс. Теперь я дома и буду дальше разбираться с ситуацией, чтобы довести это дело до конца», — заявил отец девочки.

Как сообщали Новини.LIVE, на инцидент с мобилизацией мужчины отреагировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, в момент мобилизации ребенок находился в детском саду.

Руководительница дошкольного учебного заведения Наталья Евтушенко рассказала, что после развода именно отец полностью взял на себя заботу о дочери. Он самостоятельно занимался её воспитанием, уходом и принимал все решения, связанные с жизнью ребёнка. Мать, по словам директора, ушла из семьи ещё три года назад. После того как мужа мобилизовали, девочка фактически осталась под опекой заведующей детским садом.

Как отметил Дмитрий Лубинец, по имеющейся информации, отец дважды обращался с заявлениями о предоставлении отсрочки от мобилизации, однако оба раза получил отказ.

Впоследствии в Днепропетровском областном ТЦК и СП официально прокомментировали инцидент. Там заявили, что житель Кривого Рога нарушил правила воинского учета и не предоставил должным образом оформленного права на освобождение от службы.

По данным пресс-службы ведомства, которые передавало издание «Новости.LIVE», мужчина проигнорировал повестку, присланную ему 8 июня с требованием явиться 18 июня в Покровско-Терновский районный ТЦК. Лишь на следующий день после этого, 19 июня, военнообязанный через Центр предоставления административных услуг направил заявление на получение отсрочки, приложив к нему прошлогоднее решение Саксаганского районного суда города Кривого Рога от 3 июля 2025 года по делу № 212/5012/24.

В ТЦК подчеркнули, что в документе речь шла лишь о расторжении брака и сохранении фамилии, но факт пребывания несовершеннолетнего ребенка на полном иждивении отца в решении суда через базу ЦНАП не подтвердился. Представители военкомата отметили, что вопрос о том, почему гражданин скрывал судебное решение почти год, остается открытым.

Впоследствии комиссия отказала мужчине в освобождении от мобилизации, поскольку развод не освобождает мать от обязанности воспитывать ребенка наравне с отцом. В связи с этим 29 июня 2026 года группа оповещения задержала жителя города и доставила его в ТЦК, откуда впоследствии отправили в воинскую часть, из которой его теперь отпустили.