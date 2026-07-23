Мобилизация действующего военнослужащего: на Буковине оштрафовали сотрудника ТЦК

Суд оштрафовал сотрудника ТЦК. Фото: sud.ua, Суспільне. Коллаж: Новини.LIVE

Александр Шорохов Редактор

Суд в Черновицкой области оштрафовал на 17 тысяч гривен сотрудника ТЦК и СП. Из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей он повторно мобилизовал действующего военнослужащего, а также мужчину, у которого была отсрочка от призыва. Чиновник не проверил информацию о прохождении службы гражданином в государственном реестре «Оберег» во время проведения мобилизационных мероприятий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Ошибки при призыве и мобилизации

Начальник группы рассмотрения и сопровождения административных правонарушений одного из ТЦК и СП ненадлежащим образом исполнял свои обязанности.

Он получил информацию от мужчины о том, что тот уже проходит военную службу, однако не проверил эти данные в реестре «Оберег». Из-за этого военнослужащего, который был мобилизован ещё в июле 2024 года, повторно призвали на службу. При этом повторно призванный мужчина на самом деле находился в статусе СЗЧ.

Другой инцидент произошел в мае 2026 года, когда гражданина отправили на службу, несмотря на наличие законных оснований для освобождения от призыва.

Сам обвиняемый на судебное заседание решил не являться, но направил письменное заявление о полном признании своей вины в халатном отношении к военной службе. Суд назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен, но это постановление еще может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в Тернополе суд рассмотрел дело о ситуации, когда ТЦК мобилизовал мужчину с шизофренией. Судья признал такие действия противоправными.

Также мы сообщали, что в Виннице местный житель во время общения с представителями ТЦК достал муляж гранаты и угрожал ее взорвать. Суд квалифицировал действия мужчины как мелкое хулиганство.