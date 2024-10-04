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Кабмин сократил сроки явки украинцев в ТЦК по повестке

4 октября 2024 14:59
Аркадий Пастула - Редактор
В Украине сократили срок прибытия военнообязанных в ТЦК после получения повестки
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: Николаевский ОТЦК и СП/Facebook
Аркадий Пастула - Редактор

Согласно новому мобилизационному законодательству, военнообязанные имели 14 дней на прибытие в территориальный центр комплектования после получения повестки. Однако недавно правительство значительно уменьшило этот срок.

Об этом говорится в постановлении Кабмина "О внесении изменения в пункт 34 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период" от 01 октября 2024 года.

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Военнообязанные, проживающие в областных центрах и получившие повестки, должны явиться в ТЦК и СП в течение семи дней, тогда как жители других населенных пунктов имеют для этого десять дней.

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Постановление Кабмина. Фото: скриншот

Напомним, военный юрист Тарас Боровский убежден, что молодых людей легче мотивировать к военной службе, чем военнообязанных старше 25 лет. Он отметил, что руководить старшими мужчинами в составе подразделения сложнее.

Также в Украине продолжают совершенствовать мобилизационные процессы, делая их прозрачными, честными и понятными как работникам ТЦК, так и военнообязанным гражданам. Так, Минобороны вводят новый формат повесток, содержащих QR-код. В настоящее время тестируется функциональность этого новшества.

Кабинет министров Украина мобилизация повестки ТЦК и СП

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