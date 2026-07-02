Изменение ТЦК не влияет на продолжительность отсрочки для студента

Граждане и военнослужащие в ТЦК. Фото: korosten.today, "Судово-юридична газета"

Светлана Красноштан Редактор

Гражданин имеет право и обязан изменить территориальный центр комплектования после переезда на другое место жительства или по другим причинам. У таких граждан может быть действующая отсрочка. При этом отсрочка от призыва не аннулируется после смены ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет в ТЦК

Территориальные центры комплектования занимаются воинским учетом мужского населения в возрасте от 17 до 60 лет. В военное время именно ТЦК проводят мобилизацию.

Каждый гражданин, состоящий на воинском учете, должен состоять на учете в конкретном ТЦК. Обычно это центр комплектования по месту жительства.

Если гражданин меняет адрес проживания, формальный или фактический, он должен встать на учет в ТЦК по новому адресу. Только после этого мужчина сможет официально зарегистрироваться по новому месту жительства в ЦНАП.

Отсрочка и смена ТЦК

К юристам обратился гражданин, состоящий на воинском учете. При этом он, как студент, имеет действующую отсрочку от мобилизации.

Гражданин отметил, что планирует сменить ТЦК, поскольку ранее состоял на учете по месту учебы. Мужчина поинтересовался, не отменят ли ему отсрочку после смены центра комплектования.

Юрист Сергей Богун подчеркнул: "Перевод в другой ТЦК и СП в вашей ситуации является стандартной процедурой, и ваша отсрочка из-за обучения в "Резерв+" не "свалится". Право на отсрочку закреплено за вами на основании закона, а данные о ней внесены в единый государственный реестр "Оберіг". Смена места учета изменяет лишь название органа, который вами занимается, но не аннулирует сам статус отсрочки".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, когда мобилизация студента в возрасте до 25 лет является законной.

Студенты, обучающиеся на дневной или дуальной форме и не нарушающие принцип последовательности получения образования, имеют право на отсрочку от мобилизации. Но в некоторых ситуациях таких студентов все же мобилизуют, даже если они не достигли 25-летнего возраста.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что после восстановления студента в учебном заведении ТЦК должен предоставить ему отсрочку.

Студенты украинских вузов, имеющие статус "военнообязанный", восстановили свое право на возобновление обучения. Также они имеют право на отсрочку от мобилизации. Возобновление, в отличие от повторного поступления, не влияет на оформление отсрочки.