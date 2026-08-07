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Главная ТЦК Из-за ошибки ТЦК о ВЛК возможен штраф, который будет сложно отменить

Из-за ошибки ТЦК о ВЛК возможен штраф, который будет сложно отменить

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 00:30
Что делать, если на работе выдали направление на ВЛК ТЦК без указания даты явки
Отсрочка и направление на ВЛК. Фото: Минобороны, коллаж Новини.LIVE

Наличие официальной отсрочки от призыва позволяет военнообязанным на законных основаниях отказываться от прохождения медицинского осмотра. В случае попыток ТЦК наложить за это финансовые санкции, суды встают на сторону граждан, отменяя многотысячные штрафы и взыскивая с военкоматов все судебные издержки, но это при условии, что граждане правильно и своевременно обжалуют это решение.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на юридическую практику.

Законно ли то, что ТЦК выдал направление на ВЛК человеку с отсрочкой

Юристы объясняют, что требования территориальных центров комплектования о прохождении ВЛК при наличии действующей отсрочки можно трактовать как превышение служебных полномочий.

Практика направления забронированных граждан на военно-медицинские комиссии продолжает вызывать правовые споры в Украине. Показательным стал случай военнообязанного Виктора, который получил по месту работы соответствующее распоряжение от ТЦК. Выданный документ не содержал конкретной даты и времени явки, а у самого мужчины есть действующая отсрочка, которая, согласно пункту 63, освобождает его от обязанности проходить медицинский осмотр.

Юрист Владислав Дерий отмечает, что в подобных ситуациях приоритетной задачей гражданина является официальная документальная фиксация своего статуса.

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"В настоящее время ваша цель — зафиксировать наличие отсрочки (бронирования) и, ссылаясь на закон, отказаться от ВЛК, не нарушая правил учета", — подчеркивает эксперт.

Для этого необходимо инициировать переписку с центром комплектования, направив заявление об аннулировании неправомерного направления и указав на превышение служебных полномочий.

К обращению обязательно следует приложить распечатанные данные из приложения "Резерв+". Направить пакет документов можно по электронной почте или отправив на почтовый адрес ТЦК заказное письмо с описью вложения.

Если местный военкомат продолжает настаивать на своём, юрист рекомендует переходить к более жёстким этапам защиты. В частности, речь идет о подаче жалоб в областной ТЦК и непосредственно в Минобороны, что следует подкрепить телефонными обращениями на их горячие линии. Более радикальным, но эффективным шагом является привлечение правоохранительных органов. Владислав Дерий советует звонить в полицию и ГБР, сообщая о факте превышения полномочий сотрудниками военкомата.

Как отменить штраф за игнорирование незаконного направления на ВЛК

В случае, если ТЦК все же пытается привлечь человека к административной ответственности за игнорирование медкомиссии, выписанный штраф вполне реально отменить. Юрист привел пример из недавней судебной практики, а именно дело №643/12121/25. В рамках этого разбирательства Второй апелляционный административный суд признал противоправным постановление военкомата о взыскании 25 500 грн с гражданина за якобы отказ от прохождения комиссии.

Судьи учли, что у мужчины было действующее бронирование, а значит, он не подлежал направлению на медицинский осмотр. Дополнительным аргументом в пользу истца стало то, что представители ТЦК не доказали факт надлежащего уведомления лица о дате рассмотрения его дела. В итоге апелляционный суд прекратил производство по делу и обязал взыскать в пользу истца все судебные расходы.

Можно ли просто проигнорировать направление на ВЛК в ТЦК, если уже есть отсрочка

В то же время адвокат Юрий Айвазян предупреждает об опасности простого игнорирования сомнительных распоряжений без их юридического обжалования. По его словам, норма об освобождении забронированных лиц от медкомиссий работает не всегда безупречно.

"Да, в течение срока действия отсрочки вас не должны направлять на прохождение ВЛК, но это правило, к сожалению, не носит императивного характера", — констатирует адвокат.

Он добавляет, что игнорирование этого правила и неявка по вызову гарантированно приведут к внесению данных человека в базу.

"Поэтому, если Вы не явитесь по вызову ТЦК, Вас просто объявят в розыск, и над Вами будет висеть штраф, который Вы не сможете обжаловать. Это, как минимум, приведет к множеству неудобств в Вашей жизни", — предупреждает Юрий Айвазян.

Новини.LIVE также освещали, как юристы отмечали, что мужчинам призывного возраста, уклоняющимся от уплаты штрафов за несоблюдение правил воинского учета, грозит арест банковских счетов в рамках исполнительного производства. Этот законный механизм уже действует в Украине и не требует дополнительных решений, хотя на практике реализуется не всегда.

В то же время несколько дней назад Кабинет Министров утвердил существенные изменения постановлением № 981, которые в первую очередь касаются граждан, находящихся за рубежом: теперь военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет смогут пользоваться консульскими услугами исключительно при наличии электронного военно-учетного документа, тогда как тех, кто отсутствует в базах данных, будут ставить на учет дистанционно без необходимости прохождения военно-врачебной комиссии.

штраф отсрочка ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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