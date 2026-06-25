Из ТЦК доставили в больницу: где узнать, в какую воинскую часть зачислили

Сотрудник ТЦК с документами военнообязанных. Фото: "АрміяInform"

Светлана Красноштан Редактор

После успешного прохождения военно-медицинской комиссии гражданина могут мобилизовать. В некоторых случаях это происходит даже тогда, когда гражданин после ВВК попал в больницу. Узнать номер воинской части, в которую зачислили такого гражданина, можно через ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

ТЦК и мобилизация

Мобилизация военнообязанного населения происходит благодаря территориальным центрам комплектования. Система ТЦК в начале 20-х годов заменила военные комиссариаты советского образца.

Центры комплектования занимаются воинским учетом и информированием граждан. Для этого они, в частности, используют повестки.

Мобилизация проходит в помещениях ТЦК. Граждане, получившие мобилизационное распоряжение, должны явиться именно туда.

Мобилизован, но в какую часть

К юристам обратился гражданин, проходивший ВВК в помещении ТЦК. По завершении процесса ему стало плохо, мужчина попал в госпиталь.

Впоследствии гражданин обнаружил в "Резерв+", что он уже снят с учета как военнослужащий. Мужчина поинтересовался, как узнать, в какую воинскую часть его зачислили.

Адвокат Юрий Айвазян подтвердил факт мобилизации и объяснил, что делать: "Согласно Вашему электронному призывному ордеру (е-ВУД) Вы находитесь в статусе военнослужащего, в связи с чем были сняты с учета в ТЦК. Поэтому, соответственно, имеется приказ о Вашей мобилизации в конкретную воинскую часть. Информацию о части можно получить, обратившись в ТЦК".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, законно ли, когда сотрудники ТЦК изымают у гражданина военный билет.

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ. По требованию сотрудников ТЦК и СП необходимо предъявить этот документ. Он может быть как в бумажном, так и в электронном виде в приложении "Резерв+".

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что устный вызов в ТЦК является незаконным.

Территориальный центр комплектования имеет право вызывать граждан, состоящих на воинском учете. Вызов осуществляется исключительно через систему повесток. Вызов по телефону не является законным.