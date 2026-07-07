Из колледжа в университет: почему в этот период могут мобилизовать

Студенты в университете. Фото: НУ "Запорізька політехніка". Коллаж: Новини.LIVE

Отсрочка для студентов распространяется на весь период обучения. Однако если студент закончил обучение в колледже и поступает в университет, в этот период отсрочка не действует. Поэтому такого абитуриента могут мобилизовать.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для студентов

Студенты украинских учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации. Это право имеют студенты как высших учебных заведений, так и заведений довузовского и профессионального образования.

Отсрочка предоставляется на весь период обучения студента. Она распространяется и на время каникул.

А вот академический отпуск, право на который имеет каждый студент, не рассматривается ТЦК как часть образовательного процесса. Поэтому студента, находящегося в академотпуске, могут мобилизовать в ВСУ, если гражданин признан годным к военной службе.

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К юристам обратился гражданин, который заканчивает обучение в колледже и планирует поступить в университет. Мужчина поинтересовался, что будет с его отсрочкой в этот период.

Юрист Владислав Дерий подчеркнул, комментируя эту ситуацию: "Право на отсрочку в связи с обучением возникает не автоматически для выпускника, а непосредственно в момент зачисления в новое учебное заведение. Ваша отсрочка теряется с момента издания приказа об отчислении из колледжа в связи с окончанием обучения и получением диплома".

Что касается следующей отсрочки и мобилизации, Дерий отметил следующее: "Право на отсрочку в вузе появляется после того, как вы начнете обучение в высшем учебном заведении. Период между этими двумя датами юридически является промежутком, в течение которого Вы не являетесь студентом дневной формы обучения, а значит, оснований для отсрочки в этот момент нет".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что отсутствие диплома в ЕГЭБО позволит вновь получить отсрочку во время обучения на том же образовательном уровне.

Для того чтобы студент получил отсрочку от мобилизации, необходимо иметь справку ЕГЭБО о ненарушении принципа последовательности получения образования. В некоторых случаях в справке может не упоминаться диплом. В такой ситуации гражданин может поступать на тот же уровень образования и претендовать на отсрочку.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что в МОН объяснили, как студентам получить справку об образовании для отсрочки от мобилизации.

Министерство образования и науки Украины разъяснило, как теперь можно получить отсрочку от мобилизации, будучи студентом. Для этого необходимо получить от учебного заведения справку об обучающемся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.