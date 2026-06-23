Испытательный срок истек: кого из осужденных ТЦК все равно не призовет

Мобилизованные граждане. Фото: «АрміяInform»

Светлана Красноштан Редактор

Граждане, совершившие тяжкие преступления против национальной безопасности, не подлежат мобилизации. Это касается осужденных за препятствование законной деятельности ВСУ. Таких лиц не мобилизуют в армию даже в том случае, если они были осуждены условно, а испытательный срок уже истек.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация и исключения

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанного населения. Этот процесс начался 24 февраля 2022 года и продолжается до сих пор, поскольку военное положение неоднократно продлевалось.

Мобилизации подлежат все граждане мужского пола, которым исполнилось 25 лет. Для призыва необходимо получить заключение "годен к военной службе" по результатам военно-врачебной комиссии.

Однако часть граждан, даже не имея проблем со здоровьем, не может быть мобилизована. Это лица, которые были осуждены за тяжкие уголовные преступления.

Призыв невозможен даже по истечении испытательного срока

Таким является преступление, квалифицируемое по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины: препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований. К юристам обратилась гражданка, муж которой был осужден по этой статье к лишению свободы, но с испытательным сроком.

Женщина отметила, что испытательный срок у ее мужа уже истек. И поинтересовалась, могут ли его теперь мобилизовать.

Юрист Сергей Богун, комментируя эту ситуацию, подчеркнул, что такое решение со стороны ТЦК невозможно. Богун подчеркнул: "Согласно нормам п. 4 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, ваш муж не может быть мобилизован и не может вступить в ВСУ добровольно".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, снимают ли сейчас с воинского учета после осуждения гражданина за тяжкое преступление.

Новый закон о мобилизации изменил принцип воинского учета осужденных за тяжкие преступления. С 18 мая 2024 года их больше не исключают из учета.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что ТЦК может мобилизовать лиц с погашенной судимостью по ст. 114-1.

Если гражданин был осужден за препятствование законной деятельности ВСУ (статья 114-1 УК), его не могут мобилизовать даже после отбытия наказания. Но все изменится после погашения судимости. Гражданина с погашенной или снятой судимостью, даже по такой статье, имеют право призвать в армию.