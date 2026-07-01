Исключен с учета до реформы: необходимо подать запрос в ТЦК

Граждане в ТЦК, военнослужащие центра комплектования. Фото: korosten.today, Винницкий ТЦК

Светлана Красноштан Редактор

Снятие с воинского учета по состоянию здоровья является окончательным и необратимым процессом. Однако некоторые граждане, снятые с учета еще до реформирования системы воинского учета, могут в связи с определенными проблемами вновь оказаться на учете. Таким лицам следует подать запрос в ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет и снятие с учета

Военный учет в Украине касается граждан мужского пола, которым исполнилось 17 лет. На учете в ТЦК украинские мужчины находятся до достижения 60-летнего возраста.

После 60 лет гражданина снимают с воинского учета. Впрочем, снятие с учета возможно не только по возрасту.

По состоянию здоровья граждан могут снимать с учета и исключать из воинского учета. Снятие с учета и исключение это разные процессы, только исключенный из воинского учета считается окончательно и безвозвратно не подлежащим военной службе.

Исключили до войны: нужно подавать запрос в ТЦК

К юристам обратился гражданин, который состоял на воинском учете. Но еще в 2017 году, до реформы системы учета, мужчина был исключен по состоянию здоровья.

Гражданин поинтересовался, может ли быть так, что он формально до сих пор состоит на учете, а также что делать в такой ситуации. Адвокат Вячеслав Кирда подчеркнул, комментируя эту ситуацию: "Если информация о Вашей негодности содержится во временном удостоверении, нужно подать в ТЦК запрос и попытаться истребовать справку".

Кирда добавил: "Параллельно Вам нужно загрузить приложение "Резерв+" и проверить, какие данные о Вас есть в цифровых платформах. Они должны совпадать. Если по данным реестра "Оберіг" вы числитесь на учете, необходимо подать в ТЦК соответствующее заявление".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, нужно ли проходить ежегодную ВВК гражданину, исключенному из воинского учета.

Если гражданина исключили из воинского учета по состоянию здоровья, ему не нужно ежегодно проходить военно-врачебную комиссию. Юристы объяснили, что означает дата ограничения срока в электронном воинско-учетном документе.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как отменить возвращение на воинский учет лица, исключенного из него.

Если гражданина, снятого с воинского учета, вернули на учет, он имеет право опротестовать такое решение ТЦК. Юристы объяснили, как это сделать в досудебном и судебном порядке.