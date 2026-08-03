Имеют ли право группы ТЦК задерживать военнослужащих в СЗЧ

Общение сотрудника ТЦК с мужчиной и оформление документов. Фото: иллюстративный коллаж Новини.LIVE, Житомирский ОТЦК и СП, Reuters

Светлана Красноштан Редактор

Мобильные группы оповещения ТЦК обладают законными полномочиями задерживать не только уклонистов, но и военнослужащих, самовольно покинувших части. Юрист Владислав Дерий пояснил, что привлечение Национальной полиции позволяет проводить принудительные задержания прямо на улице с последующей передачей задержанных сотрудникам Военной службы правопорядка.

Такое объяснение он дал гражданину на портале Юристы.ua, передает Новини.LIVE.

Имеет ли право группа ТЦК подходить к военнослужащему в зоне боевых действий

Направление в Военную службу правопорядка и привлечение к уголовной ответственности за отказ от прохождения военной службы являются прямыми последствиями, с которыми может столкнуться гражданин при общении с представителями ТЦК. Об этих рисках, отвечая на вопрос о возможном задержании во время встречи с патрулем, рассказал юрист Владислав Дерий.

"При встрече с ТЦК вас задержат и направят в Военную службу правопорядка. Если вы откажетесь от прохождения военной службы, то вас ждет уголовная ответственность", — подчеркнул Владислав Дерий.

Правоведы подчеркивают, что функции групп оповещения не ограничиваются исключительно вручением повесток. Представители этих формирований наделены полномочиями задерживать лиц, нарушающих правила воинского учета. Отдельно отмечается, что задерживать могут и военнослужащих, находящихся в статусе самовольного оставления части (СОЧ). Всех задержанных этой категории в дальнейшем передают представителям Военной службы правопорядка.

Начиная с 2024 года, мероприятия по оповещению населения на улицах и в общественных заведениях будут осуществлять специальные группы. В их состав входят не только военнослужащие территориальных центров комплектования, но и сотрудники Национальной полиции Украины. Именно присутствие полицейских обеспечивает юридическое право на задержание нарушителей.

В настоящее время процессом всеобщей мобилизации в Украине занимаются территориальные центры комплектования. Эта система полностью заменила советскую модель военных комиссариатов еще до начала полномасштабного вторжения.

Ранее Новини.LIVE отмечали, что получение так называемой «боевой повестки» не означает неизбежной отправки в армию. Юристы объясняли, что в случае, если уже после вручения этого документа военнообязанный на законных основаниях оформил отсрочку, он не подлежит призыву на службу. Однако существует ключевое требование, позволяющее избежать коллизий.

В то же время сотрудникам территориальных центров комплектования категорически запрещено применять к гражданским лицам наручники, газовые баллончики, резиновые дубинки или любые другие спецсредства. В ТЦК пояснили, что будет с сотрудниками, грубо нарушающими нормы.