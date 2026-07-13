Группа оповещения ТЦК имеет право задерживать военнослужащих в СОЧ

Работа группы оповещения ТЦК. Фото: NV. Коллаж: Новини.LIVE

В ходе всеобщей мобилизации группа оповещения ТЦК имеет право не только вручать повестки, но и задерживать нарушителей. Юристы пояснили, что члены группы оповещения могут задерживать даже военнослужащих, находящихся в режиме секретности. Таких лиц передают в военную службу правопорядка.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Группы оповещения ТЦК

Процессом всеобщей мобилизации занимаются территориальные центры комплектования. Эта система заменила перед полномасштабной войной военные комиссариаты советского образца.

С начала 2024 года непосредственными мерами по оповещению населения в общественных местах занимаются группы оповещения ТЦК. В состав этих групп входят не только военнослужащие, проходящие службу в территориальных центрах комплектования.

В группах оповещения ТЦК должны быть и представители Национальной полиции Украины. Они нужны, в частности, для того, чтобы задерживать нарушителей воинского учета.

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К юристам обратился гражданин, который был мобилизован в ряды ВСУ. Мужчина признался, что самовольно покинул часть.

Гражданин поинтересовался, какие у него могут возникнуть проблемы при встрече с группой оповещения ТЦК. В частности, могут ли его задержать представители этой группы.

Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "При встрече с ТЦК вас задержат и направят в военную службу правопорядка. Если вы откажетесь от прохождения военной службы, то вас ждет уголовная ответственность".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что группа оповещения ТЦК может задерживать и призывников.

Группы оповещения ТЦК имеют право задерживать нарушителей не только из числа военнообязанных, но и призывников. Однако на практике это происходит очень редко. Причина в том, что призывников практически не объявляют в розыск.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что распечатка из "Резерв+" для группы оповещения не является аргументом.

Группа оповещения ТЦК должна принимать в качестве законного документа распечатку электронного военно-учетного документа. Но на практике ситуация сложнее. Поэтому лучше иметь при себе смартфон с работающим приложением "Резерв+".