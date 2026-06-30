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Главная ТЦК Два розыска ТЦК ещё до уплаты штрафа: юрист объяснил, возможно ли такое

Два розыска ТЦК ещё до уплаты штрафа: юрист объяснил, возможно ли такое

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 21:40
Два розыска ТЦК ещё до уплаты штрафа: юрист объяснил, возможно ли такое
Проверка документов группой оповещения ТЦК, приложение "Резерв+" с уведомлением о нарушении воинского учета. Фото: Новини.LIVE, "Суспільне"

После объявления в розыск гражданин может снять с себя эту санкцию, уплатив штраф. Уплатить штраф ТЦК можно, признав факт нарушения через приложение "Резерв+". Повторно объявлять гражданина в розыск до уплаты штрафа невозможно.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Поиск ТЦК и его снятие

Гражданин, объявленный в розыск за нарушение правил воинского учета, может снять с себя эту санкцию. Существует несколько различных вариантов снятия с учета.

Прежде всего, сняться с розыска можно путем уплаты штрафа. Штраф можно уплатить с помощью приложения "Резерв+".

Другим вариантом снятия с учета является подача заявления в ТЦК более высокого уровня или иска в суд. Но это возможно, когда имеются основания для официального снятия розыска без уплаты штрафа.

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Повторный розыск до уплаты штрафа невозможен

К юристам обратился гражданин, попавший в уникальную ситуацию. Он признал в приложении "Резерв+" факт нарушения и дал согласие на дистанционное оформление протокола и штрафа.

Но ещё до уплаты штрафа гражданина снова объявили в розыск. Мужчина поинтересовался, законно ли такое действие ТЦК.

Адвокат Юрий Айвазян пояснил, комментируя эту ситуацию: "На самом деле в большинстве случаев происходит наоборот, а именно: до тех пор, пока Вы не уплатите штраф, ТЦК не объявляет повторный розыск. Кроме того, вы должны понимать, что в целом объявление в розыск зависит от того, нарушили ли вы правила воинского учета/мобилизационного законодательства, а не от срока, в течение которого вы уплатите штраф".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что розыск ТЦК можно отменить через приложение "Резерв+".

Территориальный центр комплектования имеет право объявлять нарушителей военного учета в розыск. Снять себя с розыска можно удаленно, через приложение "Резерв+". Но в некоторых случаях все же придется идти в ТЦК.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что юрист назвал лучший способ проверить себя на предмет розыска ТЦК.

Если военнообязанного гражданина объявили в розыск, он может быть задержан группой оповещения ТЦК. Чтобы не попасть в такие неприятные ситуации, нужно для начала выяснить, имеется ли сам факт объявления в розыск. Юристы объяснили, как это сделать проще всего.

штраф ТЦК и СП розыск
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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