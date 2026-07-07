Два или более штрафа в "Резерв+": юристы прокомментировали такой шаг со стороны ТЦК

Предложение о признании нарушения правил воинского учета, направленное ТЦК. Фото: Черкасский ТЦК, Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Территориальный центр комплектования может наложить на одного военнообязанного гражданина несколько штрафов. Однако, как пояснили юристы, этот процесс не происходит одновременно. Штрафы по разным основаниям налагаются на нарушителя постепенно.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Штраф ТЦК: личное присутствие и дистанционное оформление

Территориальный центр комплектования не только контролирует процесс воинского учета и всеобщей мобилизации. Руководство ТЦК имеет право налагать штрафы на нарушителей правил воинского учета.

Для того чтобы наложить штраф, необходимо вызвать нарушителя в ТЦК. Только при его присутствии и с его подписью постановление о штрафе будет иметь силу.

Однако существует вариант дистанционного оформления штрафа. Это происходит тогда, когда гражданин подтвердит факт нарушения через приложение "Резерв+".

Может быть несколько штрафов от ТЦК, но с одним нюансом

К юристам обратился гражданин, которому в "Резерв+" прислали так называемое предложение о признании нарушения. Он подчеркнул, что таких предложений у него уже несколько.

Гражданин поинтересовался, насколько законны такие действия территориального центра комплектования. Юристы объяснили, что теоретически такая ситуация вполне реальна.

Юрист Евгений Александрович признал, что ТЦК имеет право налагать на одно лицо несколько штрафов за различные нарушения воинского учета, но есть нюанс. Юрист подчеркнул: "Может быть 2 и более штрафов, но не одновременно, а постепенно, один за другим".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что уведомление в "Резерв+" о нарушении воинского учета не является штрафом.

По состоянию на 2026 год приложение "Резерв+" стало основным документом военного учета в Украине. В этом приложении могут появляться уведомления о штрафе. Но, как пояснили юристы, предложение признать правонарушение ещё не является самим штрафом, и ничего платить не нужно.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что после признания нарушения в "Резерв+" ТЦК имеет три дня на вынесение постановления.

После изменений в законодательстве штраф за нарушение правил воинского учета можно оплатить дистанционно. Для этого необходимо подтвердить факт нарушения через приложение "Резерв+". После этого территориальный центр комплектования должен в течение трех дней утвердить постановление о штрафе и направить его гражданину.