Как обжаловать обращение ТЦК в Нацполицию через суд

Уведомление о нарушении правил учета и судебное разбирательство. Фото: Pexels, коллаж Новини.LIVE

Военнообязанные, нарушившие правила воинского учета, жалуются на то, что в электронном воинско-учетном документе даже после обращения с просьбой об удалении из системы «Оберег» отметка о нарушении сменилась на статус об обращении ТЦК в полицию.

Что это означает и как правильно действовать в такой ситуации, разъяснил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

В «Резерв+» появился статус об обращении ТЦК в полицию

Участники правовых сообществ обратились к юристам с вопросом о том, как правильно составлять исковые заявления в связи с изменением отображения данных в мобильных приложениях. Ранее в электронном военно-учетном документе фиксировалась отметка о нарушении правил военного учета, из-за чего истцы требовали от ТЦК удалить соответствующую информацию из реестра «Оберег». Сейчас же в документах указывается "Имеется информация об обращении ТЦК в Нацполицию", что требует совершенно иного подхода к формулированию исковых требований.

Специалисты объясняют, что появление такой надписи не означает исчезновения самого правонарушения. В реестре по-прежнему хранятся данные о зафиксированном факте нарушения, сформированном на его основе обращении в правоохранительные органы, а также о необходимости административного задержания и доставки гражданина в военкомат.

Порядок оформления военно-учетного документа, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины № 559 от 16 мая 2024 года, в частности подпункт 13 пункта 8, прямо предусматривает отображение в электронном военно-учетном документе (е-ВОД) информации о направлении в Национальную полицию сообщений о совершении правонарушений.

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Учитывая эти нормативные требования, юристы советуют выстраивать исковые требования к суду в несколько этапов. Прежде всего предлагается просить суд признать противоправными действия конкретного ТЦК и СП в отношении внесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов данных о совершении определенным лицом (с указанием ФИО, даты рождения и РНОКПП) нарушения правил воинского учета.

Одновременно следует обжаловать составление и направление в полицию обращения об административном задержании и доставке гражданина в военкомат как лица, совершившего правонарушение по статье 210 и/или статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Следующим шагом в требованиях указывается необходимость обязать центр комплектования исключить из Единого государственного реестра информацию именно о том нарушении, которое стало основанием для обращения в правоохранительные органы. Кроме того, истец должен потребовать актуализации сведений в "Оберіг" путем полного удаления данных о самом обращении или отправке уведомления в Нацполицию, включая дату, законное основание и уникальный исходящий номер такого документа.

Заключительным пунктом иска должно стать требование обязать ТЦК и СП направить в Главное управление Национальной полиции в соответствующей области официальное уведомление об отсутствии каких-либокаких-либо оснований для административного задержания и доставки военнообязанного в военкомат, а также распоряжение об оставлении без исполнения ранее отправленного обращения о его принудительной доставке.

"Этот текст требований нельзя воспринимать как готовый к включению в исковое заявление. Для этого, чтобы подготовить готовый текст, необходимо проанализировать все материалы дела!" — предупредил юрист.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что иногда случаются ситуации, когда даже после официального снятия с воинского учета по возрасту или состоянию здоровья гражданам по-прежнему продолжают поступать вызовы в ТЦК и СП. Юристы объяснили, могут ли снова мобилизовать списанного с учета.

Также правоведы объяснили, что будет с курсантами военных вузов Украины, которые принимают решение досрочно расторгнуть контракт. Могут ли их мобилизовать и какие риски несет решение бросить учебу?