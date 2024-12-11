Отсутствует бронирование в Резерв+ – что делать

Мобильное приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Забронированных граждан должны поставить на спецучет в течение пяти дней после подачи документов. Если этого не произошло, а в "Резерв+" не появилась информация о бронировании, гражданин должен подать соответствующее заявление в ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился с проблемой гражданин, у которого через неделю после оформления бронирования информация об этом так и не отразилась в мобильном приложении "Резерв+".

"ТЦК должен был зачесть Вас на специальный учет в течение 5 дней после того, как работодатель направил документы по Вашему бронированию", — ответил гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Что делать, когда бронирование в "Резерв+" не появилось

В такой ситуации военнообязанный гражданин должен позаботиться об изменении информации в "Резерв+" самостоятельно.

"Можете направить в ТЦК "Укрпоштою" заказное письмо заявление с просьбой внести данные в реестр о вашем бронировании, чтобы не идти в ТЦК персонально", — пояснил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из госслужащих имеет право на бронирование от мобилизации.

Также мы сообщали о том, как статус "ограниченно подходящий" влияет на бронирование.