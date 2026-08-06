Бронь может помешать выезду за границу даже при инвалидности: в чём подвох

Проверка военно-учетных документов на границе. Фото: УНИАН, ГПСУ, коллаж Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Работник предприятия жизненно важной сферы с официальной бронью и третьей группой инвалидности имеет законное право на выезд за границу, однако на пункте пропуска может столкнуться с рисками из-за противоречивости действующих норм, касающихся служебных отпусков и статусов. Наличие инвалидности не лишает человека с инвалидностью права на пересечение государственной границы, разъяснили украинские юристы, если соблюсти порядок обжалования возможного письменного отказа пограничников.

Что делать, если отказали в пересечении границы забронировавшему билет мужчине с инвалидностью, разъяснили на портале Юрист.ua, передает Новини.LIVE.

Возможен ли переход границы при бронировании и инвалидности

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что гражданин имеет полное право на выезд как лицо с инвалидностью, однако существует гипотетическая вероятность получить отказ на границе из-за наличия оформленного бронирования.

Специалист пояснил, что само по себе бронирование не отменяет право на выезд согласно пункту 2-1, но лица, оформившие бронирование, имеют право на пересечение границы только в отпуск или в командировку.

На границе отказали в пересечении — как действовать

В случае отрицательного решения пограничники обязаны выдать письменный отказ, при этом законодательство не ограничивает количество попыток пересечения на различных пунктах пропуска.

«Гражданин, не согласный с решением об отказе в пересечении государственной границы, имеет право подать жалобу на это решение начальнику органа охраны государственной границы, название и адрес которого указаны в решении», — подчеркнул адвокат.

Документ подается в течение одного года с момента принятия решения, но не позднее одного месяца со дня ознакомления с ним, и должен содержать данные заявителя, суть жалобы с указанием оснований и представленных во время контроля документов, а также требование об отмене решения. Согласно ч. 1 ст. 20 Закона Украины «Об обращениях граждан», жалоба рассматривается в течение месяца или безотлагательно (в течение пятнадцати дней), если не требуется дополнительное изучение.

Обжаловать отказ можно и в административном суде по выбору истца по его месту жительства или по месту нахождения ответчика, подав иск в течение шести месяцев со дня получения решения.

В дальнейшем судья решает вопрос об открытии производства в течение пяти дней, после чего рассматривает дело по правилам упрощенного производства в течение максимум 60 дней. Решение вступает в силу через 13 дней после оглашения при отсутствии апелляционных жалоб.

В свою очередь, юрист Владислав Дерий добавил, что если гражданин работает не в органах государственной власти или местного самоуправления, он сможет выехать без проблем, имея при себе загранпаспорт, пенсионное удостоверение и электронный ВОД из «Резерв+».

Почему лучше изменить тип отсрочки при бронировании для лиц с инвалидностью

В то же время эксперт предупредил о предстоящих нюансах: «В будущем вас могут обязать изменить тип отсрочки, ведь в соответствии с пунктом 3 постановления КМУ № 76 не подлежат бронированию военнообязанные, которые согласно закону не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. А согласно пункту 2 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью».

Как сообщали ранее Новини.LIVE, педагоги, имеющие законную отсрочку и не находящиеся в розыске, сталкиваются с определенными законодательными ограничениями на выезд из Украины, однако существуют четкие исключения, когда им не могут отказать в пересечении границы.

В то же время сам факт пребывания граждан на военной службе никоим образом не ограничивает законное право людей с инвалидностью на выезд за границу во время военного положения, для чего им достаточно предъявить на пункте пропуска любой из трех официально утвержденных документов.