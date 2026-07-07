Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дача
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Брат с инвалидностью 3-й группы: юристы объяснили, почему ТЦК не предоставит отсрочку

Брат с инвалидностью 3-й группы: юристы объяснили, почему ТЦК не предоставит отсрочку

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 06:30
Брат с инвалидностью 3-й группы: юристы объяснили, почему ТЦК не предоставит отсрочку
Военнослужащие ТЦК и очередь военнообязанных возле ТЦК. Фото: УНІАН, hromadske

Инвалидность близкого родственника, в частности брата, может стать основанием для оформления отсрочки от мобилизации. Однако ключевую роль здесь играет группа инвалидности брата. Так, при наличии третьей группы территориальный центр комплектования не оформит отсрочку от призыва.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация и отсрочки

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации. Он был объявлен 24 февраля после введения военного положения на всей территории страны.

Часть граждан, состоящих на воинском учете, имеет право на отсрочку от призыва. Это право предоставляется только военнообязанным гражданам, призывники не могут оформить отсрочку.

Отсрочка предоставляется при наличии соответствующих, указанных в законодательстве оснований. Часть оснований касается семейных обстоятельств гражданина.

Читайте также:

Третья группа инвалидности у брата: ТЦК откажет в отсрочке

К юристам обратился гражданин, у которого установлена инвалидность. Мужчина поинтересовался, может ли его родной брат оформить отсрочку на основании ухода за ним.

Гражданин подчеркнул, что у него установлена третья группа инвалидности. Юристы, комментируя эту ситуацию, признали, что отсрочку при таких условиях получить будет невозможно.

Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "К сожалению, у Вашего брата нет права на отсрочку. Ведь для её оформления требуется как минимум вторая группа инвалидности, необходимость в постоянном уходе и отсутствие других лиц, которые могли бы ухаживать за Вами".

Напомним, Новинии.LIVE ранее писали о том, кто из молодых военных имеет право на отсрочку после увольнения со службы по контракту.

Молодой военнослужащий в возрасте до 25 лет имеет право на увольнение из ВСУ, если он подписал контракт уже во время полномасштабной войны. Также он может оформить отсрочку на год. Но для этого необходимо соблюсти несколько важных условий.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, как узнать, когда заканчивается срок действия отсрочки.

После появления электронных военно-учетных документов в приложении "Резерв+" многие пользователи начали спрашивать, как правильно проверить срок действия своей отсрочки. Адвокат Дарья Тарасенко объяснила, как именно определить, когда нужно обновлять документы, и как понимать пометку "до окончания мобилизации" в вашем электронном ВОД.

отсрочка ТЦК и СП лицо с инвалидностью
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации