"Абонплата" за непризыв: дело руководителя Житомирского ТЦК передали в суд

Задержание руководителя Житомирского ТЦК. Фото: ОГП

Карина Приходько Редактор

В отношении и.о. начальника Житомирского областного ТЦК и СП в суд направлен обвинительный акт. Его подозревают в получении взяток за так называемое "бронирование" работников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали дела

По данным следствия, к руководителю областного ТЦК обратился местный предприниматель с просьбой разъяснить законную процедуру бронирования работников. Однако чиновник предложил другую схему — ежемесячную оплату за уклонение от мобилизации наемных работников.

За неправомерную выгоду он обещал фактически обеспечить работникам предпринимателя "иммунитет" от мобилизационных мероприятий и беспрепятственное прохождение проверок мобильными группами ТЦК, в частности при пересечении блокпостов.

Для реализации схемы чиновник требовал предоставить списки работников с персональными данными и номерами телефонов. В случае их остановки, согласно материалам следствия, он должен был оперативно вмешиваться, чтобы избежать мобилизации этих лиц.

Также он якобы советовал предупреждать работников о необходимости избегать ситуаций, которые могли бы привлечь внимание правоохранителей и привести к дополнительным проверкам.

"Правоохранители зафиксировали несколько эпизодов получения неправомерной выгоды. После очередной передачи средств должностное лицо задержали с поличным", — говорится в сообщении.

Досудебное расследование завершено. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Как писали Новини.LIVE, 30 июня в Кривом Роге мобилизовали отца, который самостоятельно воспитывает дочь. Ребенок фактически остался без единого взрослого рядом.

В то же время в Днепропетровском ТЦК заявили, что у мужчины не было отсрочки. Его направили в воинскую часть.

Однако 1 июля мужчина сообщил, что вернулся домой к дочери. Он намерен обжаловать действия военкомата.